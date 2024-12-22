Под Киевом открыли ТРЦ, полностью уничтоженный россиянами в первые дни войны

В Ирпене с нуля отстроили уничтоженный ТРЦ "Жирафа" с площадью 6500 кв. м. Еще два крупных магазина откроют в ближайшие дни.

Здание было полностью разрушено российскими оккупантами в первый месяц полномасштабной войны в феврале 2022 года, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Глава города подчеркнул, что таким образом в городе стало больше ритейл-бизнесов и появилось более 300 новых рабочих мест.

Возле ТРЦ Жирафа в феврале 2022-го года происходили жестокие бои за Киев.

"Еще два с половиной года назад здесь были руины и легендарный блокпост, держащий ценой жизни Герои Ирпеня. Теперь это современный торговый центр, ставший новым магнитом для бизнесов и символом несокрушимости ирпинской общины", — сказал городской голова.

Как выглядел ТРЦ Жираф после увольнения Киевщины. Фото: Украинский совет торговых центров

В октябре 2022 года владельцы ТРЦ начали демонтаж и объявили о строительстве на его месте торгового объекта под тем же брендом.

Через неделю, по словам Маркушина, также откроются COMFY и Sinsay.

Что известно о ТРЦ "Жирафа"

ТРЦ "Жираф" открылся в Ирпене в 2016 году. Он был известен своей развлекательной зоной, занимавшей более 3500 кв. метров – современным кинотеатром, боулингом и большой игровой зоной для детей. До войны торговый центр ежедневно посещало более 6000 человек.

Главным якорем в отстроенном ТРЦ "Жирафа" стал продуктовый супермаркет. Торговый центр наполнили следующими магазинами:

"Сільпо" площадью 2500 кв. м со свежей выпечкой собственного производства, зоной фудкорта и доставки;

"Сільпо" площадью 2500 кв. м со свежей выпечкой собственного производства, зоной фудкорта и доставки; EVA;

ювелирные магазины "Серебряная страна" и "Золотой век";

зоомагазин E-ZOO;

аптека "Белая ромашка";

Doctor Mobi – ремонт и аксессуары для гаджетов;

JYSK;

цветочный магазин.

Delo.ua писало на прошлой неделе о том, что в Киеве восстановили 25-этажку, в которую в прошлом году попала российская ракета.

В то же время сообщалось, что около 10 ТРЦ, запланированных к запуску в 2024 году в Украине, перенесли открытие на следующий год.