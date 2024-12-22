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Под Киевом открыли ТРЦ, полностью уничтоженный россиянами в первые дни войны
В Ирпене с нуля отстроили уничтоженный ТРЦ "Жирафа" с площадью 6500 кв. м. Еще два крупных магазина откроют в ближайшие дни.
Здание было полностью разрушено российскими оккупантами в первый месяц полномасштабной войны в феврале 2022 года, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Глава города подчеркнул, что таким образом в городе стало больше ритейл-бизнесов и появилось более 300 новых рабочих мест.
Возле ТРЦ Жирафа в феврале 2022-го года происходили жестокие бои за Киев.
"Еще два с половиной года назад здесь были руины и легендарный блокпост, держащий ценой жизни Герои Ирпеня. Теперь это современный торговый центр, ставший новым магнитом для бизнесов и символом несокрушимости ирпинской общины", — сказал городской голова.
В октябре 2022 года владельцы ТРЦ начали демонтаж и объявили о строительстве на его месте торгового объекта под тем же брендом.
Через неделю, по словам Маркушина, также откроются COMFY и Sinsay.
Что известно о ТРЦ "Жирафа"
ТРЦ "Жираф" открылся в Ирпене в 2016 году. Он был известен своей развлекательной зоной, занимавшей более 3500 кв. метров – современным кинотеатром, боулингом и большой игровой зоной для детей. До войны торговый центр ежедневно посещало более 6000 человек.
Главным якорем в отстроенном ТРЦ "Жирафа" стал продуктовый супермаркет. Торговый центр наполнили следующими магазинами:
- "Сільпо" площадью 2500 кв. м со свежей выпечкой собственного производства, зоной фудкорта и доставки;
- EVA;
- ювелирные магазины "Серебряная страна" и "Золотой век";
- зоомагазин E-ZOO;
- аптека "Белая ромашка";
- Doctor Mobi – ремонт и аксессуары для гаджетов;
- JYSK;
- цветочный магазин.
Delo.ua писало на прошлой неделе о том, что в Киеве восстановили 25-этажку, в которую в прошлом году попала российская ракета.
В то же время сообщалось, что около 10 ТРЦ, запланированных к запуску в 2024 году в Украине, перенесли открытие на следующий год.