"Эпицентр" строит агроперерабатывающие заводы и электростанции в крупнейшем индустриальном парке

В городе Городок Хмельницкой области на территории крупнейшего индустриального парка Украины “Подолье-Городок” начали строительство первых двух предприятий. В рамках проекта будут построены 4 агроперерабатывающих завода и 2 электростанции.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский.

О строительстве

В индустриальном парке "Углеродно-нейтральный эко-агро-хаб "Подолье-Городок" (г. Городок, Хмельницкая область), крупнейшем в Украине с площадью 150 га, началось строительство двух заводов.

На будущих предприятиях, специализирующихся на производстве масла и биоэтанола, уже закреплены сваи для фундамента, а следующим этапом станет строительство промышленных зданий. Оборудование для заводов закуплено и находится на этапе производства.

Одновременно продолжаются земельные работы на территории, где разместят производство биогаза, завод по производству кормов для животных, а также ТЭС на шелухе подсолнечника и солнечную электростанцию площадью 30 га.

Таким образом, производственный комплекс будет обеспечивать полный цикл агропереработки — от сырья на входе до готовой продукции, электроэнергии и газа на выходе.

На территории индустриального парка работает более 70 единиц техники. Для выравнивания участка под строительство уже перемещено три миллиона тонн земли и еще вдвое больше нужно переместить.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию всего комплекса перерабатывающих предприятий и электростанций, а также подвод инженерной инфраструктуры и прокладка 7 километров железной дороги запланирован на 2026 год.

В индустриальном парке будет создано 780 рабочих мест.

Инвестор проекта – компания "Эпицентр К". Ее совладелец Александр Герега родом из Городка.

Что известно о развитии индустриальных парков

Развитие индустриальных парков является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Государство надеется, что созданные условия для производителей в парках будут способствовать ускоренному развитию производства.

В 2025 году правительство продолжит поддержку индустриальных парков, что поможет привлекать инвестиции и содействовать развитию регионов. Планируется выделить 1 млрд грн на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры парков.

Напомним, компания "Эпицентр" планирует открыть весной вторую очередь торгово-развлекательного центра в Чабанах Киевской области. В настоящее время заполняемость торговых площадей составляет 96%.