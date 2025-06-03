Сколько времени не работали украинские ТЦ из-за воздушных тревог в мае

В мае 2025 продолжительность воздушных тревог почти не отличалась от показателя апреля. Однако показатель доли продолжительности воздушных тревог за время работы торговых центров оказался самым низким с ноября 2023 года, остановившись на отметке 8,4%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Украинского совета торговых центров.

"Это означает, что тревоги сместились в основном на ночное время. Впрочем, такой сдвиг положительно влияет на работу торговых центров", — отметили аналитики совета ТЦ.

По их данным, наибольшее облегчение испытали торговые центры Днепропетровской области (уменьшение показателя с 24,3% до 4,8%) и Харькова (с 23,1% до 11,8%), в которых также существенно снизилась общая продолжительность воздушных тревог.

В целом десятка регионов, в которых из-за воздушных тревог ТЦ больше всего прерывают свою работу из-за воздушных тревог, выглядит следующим образом:

Донецкая область — 67,3%;

Сумская – 50,9%;

Запорожская – 17,7%;

Харьковская — 11,8%;

Полтавская — 9,5%;

Кировоградская — 7,8%;

Черниговская — 5,6%;

Днепропетровская — 4,8%;

Черкасская — 3,9%;

Николаевская — 3,7%.

Среднее время простоя торгового центра Украины из-за воздушных тревог составило 1,7 рабочих дней. В апреле из-за опасности торговые центры в общей сложности не работали 2,9 рабочих дня.

Напомним, в апреле показатель доли продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров остановился на отметке 10,5%, это несколько меньше, чем в апреле 2024 года (10,8%).