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Скільки часу не працювали українські ТЦ через повітряні тривоги у травні

торговий центр, дівчата
Тривалість повітряних тривог під час роботи ТЦ у травні знизилася. / Freepik

У травні 2025 року тривалість повітряних тривог майже не відрізнялась від показника квітня. Проте показник частки тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів виявився найнижчим з листопада 2023 року, зупинившись на позначці 8,4%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження Української ради торгових центрів.

"Це означає, що тривоги змістились здебільшого на нічний час. Втім такий зсув позитивно впливає на роботу торгових центрів", — зазначили аналітики ради ТЦ.

За їх даними, найбільше полегшення відчули торгові центри Дніпропетровської області (зменшення показника з 24,3% 4,8%) та Харкова (з 23,1% до 11,8%), в яких також суттєво знизилась загальна тривалість повітряних тривог.

В цілому десятка регіонів, у яких через повітряні тривоги ТЦ найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, виглядає наступним чином:

  • Донецька область — 67,3%; 
  • Сумська — 50,9%; 
  • Запорізька — 17,7%; 
  • Харківська — 11,8%; 
  • Полтавська — 9,5%; 
  • Кіровоградська — 7,8%; 
  • Чернігівська — 5,6%; 
  • Дніпропетровська — 4,8%; 
  • Черкаська — 3,9%; 
  • Миколаївська — 3,7%.
Фото 2 — Скільки часу не працювали українські ТЦ через повітряні тривоги у травні

Середній час простою торгового центру України через повітряні тривоги склав 1,7 робочих днів. У квітні через небезпеку торгові центри загалом не працювали 2,9 робочих дні.

Нагадаємо, у квітні показник частки тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів зупинився на позначці 10,5%, це дещо менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).

Автор:
Тетяна Ковальчук