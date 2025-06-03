Скільки часу не працювали українські ТЦ через повітряні тривоги у травні

У травні 2025 року тривалість повітряних тривог майже не відрізнялась від показника квітня. Проте показник частки тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів виявився найнижчим з листопада 2023 року, зупинившись на позначці 8,4%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження Української ради торгових центрів.

"Це означає, що тривоги змістились здебільшого на нічний час. Втім такий зсув позитивно впливає на роботу торгових центрів", — зазначили аналітики ради ТЦ.

За їх даними, найбільше полегшення відчули торгові центри Дніпропетровської області (зменшення показника з 24,3% 4,8%) та Харкова (з 23,1% до 11,8%), в яких також суттєво знизилась загальна тривалість повітряних тривог.

В цілому десятка регіонів, у яких через повітряні тривоги ТЦ найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, виглядає наступним чином:

Донецька область — 67,3%;

Сумська — 50,9%;

Запорізька — 17,7%;

Харківська — 11,8%;

Полтавська — 9,5%;

Кіровоградська — 7,8%;

Чернігівська — 5,6%;

Дніпропетровська — 4,8%;

Черкаська — 3,9%;

Миколаївська — 3,7%.

Середній час простою торгового центру України через повітряні тривоги склав 1,7 робочих днів. У квітні через небезпеку торгові центри загалом не працювали 2,9 робочих дні.

Нагадаємо, у квітні показник частки тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів зупинився на позначці 10,5%, це дещо менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).