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Скільки часу не працювали українські ТЦ через повітряні тривоги у травні
У травні 2025 року тривалість повітряних тривог майже не відрізнялась від показника квітня. Проте показник частки тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів виявився найнижчим з листопада 2023 року, зупинившись на позначці 8,4%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження Української ради торгових центрів.
"Це означає, що тривоги змістились здебільшого на нічний час. Втім такий зсув позитивно впливає на роботу торгових центрів", — зазначили аналітики ради ТЦ.
За їх даними, найбільше полегшення відчули торгові центри Дніпропетровської області (зменшення показника з 24,3% 4,8%) та Харкова (з 23,1% до 11,8%), в яких також суттєво знизилась загальна тривалість повітряних тривог.
В цілому десятка регіонів, у яких через повітряні тривоги ТЦ найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, виглядає наступним чином:
- Донецька область — 67,3%;
- Сумська — 50,9%;
- Запорізька — 17,7%;
- Харківська — 11,8%;
- Полтавська — 9,5%;
- Кіровоградська — 7,8%;
- Чернігівська — 5,6%;
- Дніпропетровська — 4,8%;
- Черкаська — 3,9%;
- Миколаївська — 3,7%.
Середній час простою торгового центру України через повітряні тривоги склав 1,7 робочих днів. У квітні через небезпеку торгові центри загалом не працювали 2,9 робочих дні.
Нагадаємо, у квітні показник частки тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів зупинився на позначці 10,5%, це дещо менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).