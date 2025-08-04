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Повітряні тривоги частішають: у липні їх тривалісь у робочий час ТЦ зросла вперше за 5 місяців

ТРЦ
У липні тривоги частіше переривали роботу ТЦ / Depositphotos

Частка повітряних тривог у робочий час ТЦ у липні 2025 року збільшилася на 2,9% і склала 10,9%. Це перше зростання за останні п'ять місяців. Проте цей показник є нижчим, ніж у липні 2024 року (11,6%).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Зафіксовано зростання за всіма ключовими показниками: збільшилася загальна кількість і тривалість повітряних тривог, а також кількість і час тривог, які припали на години роботи ТЦ.

Як зазначається, частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ, як і тривалість тривог протягом робочого часу ТЦ, збільшилась у порівнянні з червнем 2025 року у всіх регіонах, втім загальна тривалість тривог зменшилась у Черкаській та Закарпатській областях.

Водночас кількість тривог, зокрема під час роботи ТЦ, за місяць зменшилась у Черкаській та Київській областях.

У липні Чернігівщина змінила Запорізьку область у п'ятірці регіонів, де повітряні тривоги найчастіше переривають роботу торгових центрів.

Топ-5 регіонів за тривалістю повітряних тривог у робочий час ТЦ:

  • Донецька область — 70,2%
  • Сумська область — 59,0%
  • Харківська область — 20,3%
  • Чернігівська область — 17,0% 
  • Полтавська область — 14,2%

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 114,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у липні 2025-го – 2,5 робочих днів.

Фото 2 — Повітряні тривоги частішають: у липні їх тривалісь у робочий час ТЦ зросла вперше за 5 місяців

Нагадаємо, у квітні показник частки тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів зупинився на позначці 10,5%, це дещо менше, ніж у квітні 2024 року (10,8%).

Автор:
Тетяна Бесараб