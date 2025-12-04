Торговые центры простаивали более 15% времени из-за воздушных тревог в ноябре

В ноябре 2025 года доля продолжительности воздушных тревог во время работы торговых центров в Украине достигла максимального уровня с начала полномасштабного вторжения – 15,1% рабочего времени. По сравнению с октябрем показатель вырос с 12,2%, а в ноябре прошлого года составил 11,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Воздушные тревоги и ТЦ в Украине

Доля простоя торговых центров из-за воздушных тревог в ноябре 2025 года достигла максимума с начала полномасштабного вторжения. Частично на это повлияла новая схема сообщений: если раньше тревоги объявлялись в основном на уровне областей, теперь их вводят на уровне районов и общин в зависимости от ситуации.

Система оповещения развивается с начала 2025 г. и постепенно охватывает новые регионы. В ноябре больше всего рабочего времени из-за тревог потеряли ТЦ Донецкой (92,7%), Сумской (58,9%), Полтавской (33,5%), Черниговской (32,0%) и Харьковской (31,8%) областей.

В среднем по Украине с начала полномасштабного вторжения торговые центры простояли 124,9 рабочих дней, а в ноябре 2025-го – 3,5 рабочих дней.

Напомним, продолжительность простоя торговых центров из-за воздушных тревог в октябре 2025 года снизилась с 14,1% до 12,2%. В сентябре 2024 года этот показатель составил 9,6%.