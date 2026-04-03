Торговые центры Украины простаивали почти 19% рабочего времени из-за воздушных тревог в марте

В марте 2026 года доля продолжительности воздушных тревог в рабочее время торговых центров составила 18,6%, что на 7,6% больше по сравнению с мартом прошлого года (11%). В отдельных регионах, таких как Донецкая и Сумская области, время простоя превысило 79% от общего графика работы.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании Украинского совета торговых центров.

В УРТЦ отмечают, что показатели продолжительности тревог и их продолжительности в рабочее время ТЦ зафиксировали антирекорды с начала полномасштабной войны.

Статистика по регионам

Наибольшая часть времени, в течение которого ТЦ были вынуждены прекращать работу в марте, зафиксирована в следующих областях:

Донецкая обл. (85,5%);

Сумская обл. (79,7%);

Запорожская обл. (49,2%);

Харьковская обл. (41,7%);

Черниговская обл. (33,8%).

В марте Черниговская область заменила Херсонскую в пятерке регионов с наиболее частыми перерывами в работе торговых площадей.

Доля воздушных тревог при работе ТЦ в марте / Украинский совет торговых центров

Данные по времени простоя

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 142,4 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в марте текущего года – 4,8 рабочих дней.

Ухудшение показателей зафиксировано по всем основным параметрам мониторинга: количество тревог, тревог в рабочее время ТЦ, продолжительность тревог, продолжительность тревог в рабочее время ТЦ.

Напомним, в ноябре 2025 года доля продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров в Украине достигла 15,1% рабочего времени. По сравнению с октябрем показатель вырос с 12,2%, а в ноябре прошлого года составил 11,8%.