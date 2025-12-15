Запланована подія 2

В Україні запровадили нову систему оповіщення повітряних тривог: деталі

Порайонне оповіщення: по всій країні запроваджується новий підхід до оголошення повітряних тривог / Depositphotos

В Україні запроваджено новий підхід до оголошення повітряних тривог: тепер її включатимуть оперативніше, а оповіщення буде розділено по районам.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

Свириденко пояснила, що диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

"На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області", - зауважила очільниця уряду.

Вона наголосила, що новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах.

"Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах", - підкреслила Свириденко.

Вона додала, що це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах.

Якщо припустити, що під час повітряної тривоги зупиняється половина економіки, збитки за одну добу тривоги в Україні умовно становитимуть 9 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько