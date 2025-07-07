Як українці стежать за перебігом повітряних тривог: результати опитування

Половина українців слідкує лише за оголошенням і відбоєм повітряних тривог та не читає новини під час загрози атаки, але постійно на звʼязку з близькими.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати опитування Rakuten Viber.

У ньому взяли участь близько 30 тисяч респондентів.

Аналітики месенджера запитали українців, де вони стежать за перебігом тривоги: чому оголосили, що летить і коли відбій.

Результати опитування показали, що половина українців (50%) стежать лише за оголошенням і відбоєм тривоги через застосунок. Водночас 28% моніторять офіційні новинні канали місцевої влади, ЗМІ, тощо.

На питання “Де ви стежите за перебігом повітряної тривоги (чому оголосили, що летить, коли відбій)?” відповіді розподілились наступним чином:

Стежу лише за оголошенням і відбоєм тривоги через застосунок — 50% ;

Моніторю офіційні новинні канали ЗМІ, місцевої влади тощо — 28%;

Моніторю неофіційні новинні канали – 6% ;

Дізнаюся від близьких та з чатів зі знайомими — 4% ;

Інше — 12% .

Аналітики також дізнались, чи спілкуються українці зі знайомими та близькими під час тривог, щоби переконатися, що все добре. 46% користувачів на звʼязку в будь-який час, ще чверть (24%) — пишуть близьким, лише якщо сильні обстріли.

Відповіді на запитання “Чи спілкуєтеся зі знайомими / близькими під час тривоги, щоби переконатися, що все ок?” розподілилися таким чином:

Так, на звязку в будь-який час — 46% ;

Пишу, але лише якщо сильні обстріли — 24% ;

Питаю вже після тривоги, чи все окей — 17% ;

Не пишу і не телефоную спеціально — 10% ;

Не пишу, але пишуть мені, тому про все в курсі — 3% .

Нагадаємо, близько 40% опитаних українців витрачають на чати, дзвінки та іншу активність у смартфоні близько 4-6 годин на день.