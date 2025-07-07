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Як українці стежать за перебігом повітряних тривог: результати опитування

смартфон
Фото: Freepik

Половина українців слідкує лише за оголошенням і відбоєм повітряних тривог та не читає новини під час загрози атаки, але постійно на звʼязку з близькими.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати опитування Rakuten Viber.

У ньому взяли участь близько 30 тисяч респондентів.

Аналітики месенджера запитали українців, де вони стежать за перебігом тривоги: чому оголосили, що летить і коли відбій. 

Результати опитування показали, що половина українців (50%) стежать лише за оголошенням і відбоєм тривоги через застосунок. Водночас 28% моніторять офіційні новинні канали місцевої влади, ЗМІ, тощо.

На питання “Де ви стежите за перебігом повітряної тривоги (чому оголосили, що летить, коли відбій)?” відповіді розподілились наступним чином:

  • Стежу лише за оголошенням і відбоєм тривоги через застосунок — 50%;
  • Моніторю офіційні новинні канали ЗМІ, місцевої влади тощо — 28%;
  • Моніторю неофіційні новинні канали – 6%;
  • Дізнаюся від близьких та з чатів зі знайомими — 4%;
  • Інше — 12%.

Аналітики також дізнались, чи спілкуються українці зі знайомими та близькими під час тривог, щоби переконатися, що все добре. 46% користувачів на звʼязку в будь-який час, ще чверть (24%) — пишуть близьким, лише якщо сильні обстріли.

Відповіді на запитання “Чи спілкуєтеся зі знайомими / близькими під час тривоги, щоби переконатися, що все ок?” розподілилися таким чином:

  • Так, на звязку в будь-який час — 46%;
  • Пишу, але лише якщо сильні обстріли — 24%;
  • Питаю вже після тривоги, чи все окей — 17%;
  • Не пишу і не телефоную спеціально — 10%;
  • Не пишу, але пишуть мені, тому про все в курсі — 3%.

Нагадаємо, близько 40% опитаних українців витрачають на чати, дзвінки та іншу активність у смартфоні близько 4-6 годин на день.

Автор:
Світлана Манько