Как украинцы следят за ходом воздушных тревог: результаты опроса

Половина украинцев следит только за объявлением и отбоем воздушных тревог и не читает новости при угрозе атаки, но постоянно в связи с близкими.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса Rakuten Viber.

В нем приняло участие около 30 тысяч респондентов.

Аналитики мессенджера спросили украинцев, где они следят за ходом тревоги: почему объявили, что летит и когда отбой.

Результаты опроса показали, что половина украинцев ( 50% ) следят только за объявлением и отбоем тревоги через приложение. В то же время 28% мониторят официальные новостные каналы местных властей, СМИ и т.д.

На вопрос "Где вы следите за течением воздушной тревоги (почему объявили, что летит, когда отбой)?" ответы распределились следующим образом:

Следю только за объявлением и отбоем тревоги через приложение - 50% ;

Монитору официальные новостные каналы СМИ, местных властей и тому подобное — 28%;

Монитору неофициальные новостные каналы – 6% ;

Узнаю от близких и с чатов со знакомыми — 4% ;

Остальное - 12% .

Аналитики также узнали, общаются ли украинцы со знакомыми и близкими во время тревог, чтобы убедиться, что все хорошо. 46% пользователей на связи в любое время, еще четверть ( 24% ) — пишут близким только если сильные обстрелы.

Ответы на вопрос "Общаетесь со знакомыми/близкими во время тревоги, чтобы убедиться, что все ок?" распределились следующим образом:

Так, на связи в любое время - 46% ;

Пишу, но только если сильные обстрелы - 24% ;

Спрашиваю уже после тревоги, все ли окей — 17% ;

Не пишу и не звоню специально - 10% ;

Не пишу, но пишут мне, поэтому обо всем в курсе – 3% .

Напомним, около 40% опрошенных украинцев тратят на чаты, звонки и другую активность в смартфоне около 4-6 часов в день.