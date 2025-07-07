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Как украинцы следят за ходом воздушных тревог: результаты опроса
Половина украинцев следит только за объявлением и отбоем воздушных тревог и не читает новости при угрозе атаки, но постоянно в связи с близкими.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса Rakuten Viber.
В нем приняло участие около 30 тысяч респондентов.
Аналитики мессенджера спросили украинцев, где они следят за ходом тревоги: почему объявили, что летит и когда отбой.
Результаты опроса показали, что половина украинцев ( 50% ) следят только за объявлением и отбоем тревоги через приложение. В то же время 28% мониторят официальные новостные каналы местных властей, СМИ и т.д.
На вопрос "Где вы следите за течением воздушной тревоги (почему объявили, что летит, когда отбой)?" ответы распределились следующим образом:
- Следю только за объявлением и отбоем тревоги через приложение - 50% ;
- Монитору официальные новостные каналы СМИ, местных властей и тому подобное — 28%;
- Монитору неофициальные новостные каналы – 6% ;
- Узнаю от близких и с чатов со знакомыми — 4% ;
- Остальное - 12% .
Аналитики также узнали, общаются ли украинцы со знакомыми и близкими во время тревог, чтобы убедиться, что все хорошо. 46% пользователей на связи в любое время, еще четверть ( 24% ) — пишут близким только если сильные обстрелы.
Ответы на вопрос "Общаетесь со знакомыми/близкими во время тревоги, чтобы убедиться, что все ок?" распределились следующим образом:
- Так, на связи в любое время - 46% ;
- Пишу, но только если сильные обстрелы - 24% ;
- Спрашиваю уже после тревоги, все ли окей — 17% ;
- Не пишу и не звоню специально - 10% ;
- Не пишу, но пишут мне, поэтому обо всем в курсе – 3% .
Напомним, около 40% опрошенных украинцев тратят на чаты, звонки и другую активность в смартфоне около 4-6 часов в день.