Netflix потерял до $23 млрд за день после новости об отставке соучредителя

После новости об отставке соучредителя Рида Гастингса, рыночная капитализация Netflix снизилась примерно на 9%, что может означать потерю около $20–23 млрд рыночной стоимости компании.

Согласно сообщению для инвесторов, Гастингс не будет участвовать в переизбрании в совет директоров на ежегодном собрании в июне 2026 года. После этого он намерен сосредоточиться на благотворительности и других проектах.

Гастингс был ключевой фигурой трансформации Netflix – от сервиса доставки DVD по почте до одного из самых больших стриминговых сервисов в мире. Компания также значительно укрепила позиции во время пандемии COVID-19.

«Мой подлинный вклад в Netflix заключался не в одном решении, а скорее в «построении компании, которую другие могли бы унаследовать и усовершенствовать», – отметил он в своем обращении.

По словам согендиректора Netflix Грега Питерса, по состоянию на конец 2025 года платформа имела более 325 млн подписчиков, а общая аудитория превышала 1 млрд человек.

В декабре 2025 года Netflix объявил о соглашении с Warner Bros. Discovery на сумму $82,7 млрд, предусматривающую приобретение кино- и телестудий, в том числе HBO и HBO Max.

Напомним, что впоследствии Netflix отказался от участия в сделке по приобретению Warner Bros. Discovery , уступив конкуренту Paramount, стало одним из ключевых событий на рынке стриминга.