Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,95

51,60

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Netflix потерял до $23 млрд за день после новости об отставке соучредителя

Рид Гастингс, соучредитель Netflix, возглавлявший компанию почти 30 лет / Reuters

После новости об отставке соучредителя Рида Гастингса, рыночная капитализация Netflix снизилась примерно на 9%, что может означать потерю около $20–23 млрд рыночной стоимости компании.

об этом сообщает Reuters.  

Согласно сообщению для инвесторов, Гастингс не будет участвовать в переизбрании в совет директоров на ежегодном собрании в июне 2026 года. После этого он намерен сосредоточиться на благотворительности и других проектах.

Гастингс был ключевой фигурой трансформации Netflix – от сервиса доставки DVD по почте до одного из самых больших стриминговых сервисов в мире. Компания также значительно укрепила позиции во время пандемии COVID-19.

«Мой подлинный вклад в Netflix заключался не в одном решении, а скорее в «построении компании, которую другие могли бы унаследовать и усовершенствовать», – отметил он в своем обращении.

По словам согендиректора Netflix Грега Питерса, по состоянию на конец 2025 года платформа имела более 325 млн подписчиков, а общая аудитория превышала 1 млрд человек.

В декабре 2025 года Netflix объявил о соглашении с Warner Bros. Discovery на сумму $82,7 млрд, предусматривающую приобретение кино- и телестудий, в том числе HBO и HBO Max.

Напомним, что впоследствии Netflix отказался от участия в сделке по приобретению Warner Bros. Discovery , уступив конкуренту Paramount, стало одним из ключевых событий на рынке стриминга.

Автор:
Лариса Крупко