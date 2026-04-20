Netflix втратив до $23 млрд за день після новини про відставку співзасновника

Рід Гастінгс, співзасновник Netflix, який очолював компанію майже 30 років / Reuters

Після новини про відставку співзасновника Ріда Гастінгса ринкова капіталізація Netflix знизилася приблизно на 9%, що може означати втрату близько $20–23 млрд ринкової вартості компанії. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters. 

Згідно з повідомленням для інвесторів, Гастінгс не братиме участі у переобранні до ради директорів на щорічних зборах у червні 2026 року. Після цього він планує зосередитися на благодійності та інших проєктах.

Гастінгс був ключовою фігурою трансформації Netflix — від сервісу доставки DVD поштою до одного з найбільших стримінгових сервісів у світі. Компанія також суттєво зміцнила позиції під час пандемії COVID-19.

“Мій справжній внесок у Netflix полягав не в одному рішенні, а радше у “побудові компанії, яку інші могли б успадкувати та вдосконалити”, – зазначив він у своєму зверненні.

За словами співгендиректора Netflix Грега Пітерса, станом на кінець 2025 року платформа мала понад 325 млн передплатників, а загальна аудиторія перевищувала 1 млрд осіб.

У грудні 2025 року Netflix оголосив про угоду з Warner Bros. Discovery на суму $82,7 млрд, яка передбачає придбання кіно- та телестудій, зокрема HBO та HBO Max.

Нагадаємо, що згодом Netflix відмовився від участі в угоді з придбання Warner Bros. Discovery, поступившись конкуренту Paramount, що стало однією з ключових подій на ринку стримінгу.

Автор:
Лариса Крупко