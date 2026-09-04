В Украине создают реестр документов о благополучии животных: что в него попадет

Кабмин утвердил порядок ведения Государственного реестра документов в сфере благополучия животных. Это позволит инспекторам быстро проверять силу сертификатов и разрешений при содержании, перевозке или убое скота.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Что будет в реестре

В реестр будут вноситься информация о:

государственные сертификаты и временные допуски, подтверждающие знания и навыки работников по поводу требований к благополучию животных;

сертификаты пригодности транспортных средств для перевозки животных;

разрешения на коротко- и длительные перевозки;

Рейсовые журналы.

Работники предприятий, удерживающих, убивающих или транспортирующих животных, должны иметь необходимые знания и навыки. Подтвердить их можно государственным сертификатом или выпиской из реестра.

Как будет работать система

Реестр должен централизованно хранить информацию об изданных документах и их статусе. Органы государственного контроля смогут проверять, есть ли соответствующий документ и остается ли он в силе.

Постановление также определяет, кто будет отвечать за ведение реестра, какие данные в него будут вносить, как будут формировать реестровые номера и выдавать выписки, а также как сохранять и защищать информацию.

Таким образом, государство создает единую систему учета документов, подтверждающих соответствие требованиям в сфере содержания, убоя и транспортировки животных.

Напомним, в декабре прошлого года Совет принял закон о ветеринарной медицине и благополучии животных.