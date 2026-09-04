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В Україні створюють реєстр документів про благополуччя тварин: що до нього потрапить

ферма
В Україні запускають Державний реєстр з благополуччя тварин / Depositphotos

Кабмін затвердив порядок ведення Державного реєстру документів у сфері благополуччя тварин. Це дасть змогу інспекторам швидко перевіряти чинність сертифікатів та дозволів під час утримання, перевезення чи забою худоби.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Що буде в реєстрі

До реєстру вноситимуть інформацію про:

  • державні сертифікати й тимчасові допуски, які підтверджують знання та навички працівників щодо вимог до благополуччя тварин; 
  • сертифікати придатності транспортних засобів для перевезення тварин; 
  • дозволи на коротко- та довготривалі перевезення; 
  • рейсові журнали.

Працівники підприємств, які утримують, забивають або транспортують тварин, повинні мати необхідні знання та навички. Підтвердити їх можна державним сертифікатом або витягом із реєстру.

Як працюватиме система

Реєстр має централізовано зберігати інформацію про видані документи та їхній статус. Органи державного контролю зможуть перевіряти, чи є відповідний документ і чи залишається він чинним.

Постанова також визначає, хто відповідатиме за ведення реєстру, які дані до нього вноситимуть, як формуватимуть реєстрові номери та видаватимуть витяги, а також як зберігатимуть і захищатимуть інформацію.

Таким чином, держава створює єдину систему обліку документів, які підтверджують відповідність вимогам у сфері утримання, забою та транспортування тварин.

Нагадаємо, у грудні минулого року Рада ухвалила закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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