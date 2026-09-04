Россияне снова возвращаются к наличным: оплаты картой упали впервые за годы

Во втором квартале 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте России снизилась с 88,9 до 88,4%. Это первое сокращение показателя, который неуклонно рос в течение многих лет: в 2013 году наличными приходилось 86,5% покупок, в 2018 году безналичные расчеты впервые обогнали "кэш", а в прошлом году достигли 88%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Почему растет спрос на "кэш"

Одной из причин стали перебои с мобильным интернетом. С марта они участились, поэтому оплата картой или QR-кодом в некоторых случаях стала недоступной.

"И рад бы принять оплату картой или QR-кодом - но интернета нет", - эксперт аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

За пол года – с февраля по июль – объем наличных денег в обращении вырос на 2,6 трлн рублей. Из этой суммы 1,5 трлн рублей пришлось на второй квартал.

Бизнес переводит расчеты в тень

Оплату наличными также стимулируют сами продавцы. С этого года НДС вырос с 20% до 22% и распространился на обслуживание платежей картами (эквайринг), а порог выручки для освобождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей.

Чтоб минимизировать издержки, компании переводят расчеты в тень. По данным опросов, 32% граждан стали чаще получать от продавцов предложение рассчитаться наличными, в том числе 23% - "заметно чаще". На этом фоне спрос на таблички с надписью "Оплата только наличными" значительно возрос.

По оценкам Центробанка, количество безналичных операций продолжает расти, но более медленными темпами. Ожидается, что к концу года объем наличных денег в обращении увеличится еще на 1,6 трлн рублей ($18,5 млрд), а в следующем году – дополнительно на 2 трлн рублей ($23,12 млрд).

Ранее сообщалось, что граждане России снимают с банковских счетов больше наличных денег, чем в 2022 году. Большой бизнес выводит средства за границу из-за рисков конфискаций, экономической нестабильности и ударов по объектам инфраструктуры.