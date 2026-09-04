Росіяни знову повертаються до готівки: оплати карткою впали вперше за роки

У другому кварталі 2026 року частка безготівкових платежів у роздрібному обороті Росії знизилася з 88,9% до 88,4%. Це перше скорочення показника, який неухильно зростав протягом багатьох років: у 2013 році на готівку припадало 86,5% покупок, у 2018 році безготівкові розрахунки вперше обігнали "кеш", а торік досягли 88%.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Чому зростає попит на "кеш"

Однією з причин стали перебої з мобільним інтернетом. Із березня вони почастішали, через що оплата карткою або QR-кодом у деяких випадках стала недоступною.

"І радий би прийняти оплату карткою або QR-кодом — та інтернету немає", — експерт аналітичного центру ВЦВГД Олексій Ручин.

За пів року — з лютого до липня — обсяг готівки в обігу зріс на 2,6 трлн рублів. Із цієї суми 1,5 трлн рублів припало на другий квартал.

Бізнес переводить розрахунки в тінь

Оплату готівкою також стимулюють самі продавці. З цього року ПДВ зріс з 20% до 22% і поширився на обслуговування платежів картками (еквайринг), а поріг виручки для звільнення від ПДВ знизився з 60 до 20 млн рублів.

Щоб мінімізувати витрати, підприємства переводять розрахунки в тінь. За даними опитувань, 32% громадян почали частіше отримувати від продавців пропозицію розрахуватися готівкою, зокрема 23% — "помітно частіше". на цьому тлі попит на таблички з написом "Оплата лише готівкою" значно зріс.

За оцінками Центробанку, кількість безготівкових операцій продовжує зростати, але повільнішими темпами. Очікується, що до кінця року обсяг готівки в обігу збільшиться ще на 1,6 трлн рублів ($18,5 млрд), а наступного року — додатково на 2 трлн рублів ($23,12 млрд).

Раніше повідомлялося, що громадяни Росії знімають з банківських рахунків більше готівки, ніж у 2022 році. Великий бізнес виводить кошти за кордон через ризики конфіскацій, економічну нестабільність та удари по об'єктах інфраструктури.