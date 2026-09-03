Росіяни перевели в готівку рекордні $25 млрд на тлі тривоги через війну

Громадяни Російської Федерації дедалі активніше відмовляються від безготівкових розрахунків і накопичують паперові гроші на тлі наближення війни до їхніх домівок. За перші сім місяців 2026 року обсяг готівки поза банківською системою підскочив на 2,1 трильйона рублів ($25 млрд), що стало рекордним темпом від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними центробанку РФ, частка готівки в грошовій масі припинила багаторічне падіння і почала стрімко зростати. Станом на 1 серпня загальний обсяг готівки в обігу сягнув 20,37 трлн рублів — це на 11,7% більше, ніж на початку року. Водночас зростання роздрібних депозитів у другому кварталі сповільнилося більш ніж удвічі, тоді як темпи накопичення готівки підскочили вп'ятеро.

Чому населення забирає гроші з банків

Аналітики вказують, що йдеться не про класичний банківський колапс, а про формування так званих "заощаджень на чорний день". Росіяни відмовляються від двозначних відсоткових ставок за депозитами заради збереження ліквідності під рукою з низки практичних причин:

Удари українських дронів углиб РФ: системні атаки безпілотників спричиняють аварії в електромережах, відключення інтернету та пожежі на великих логістичних вузлах і складах електронної комерції. Це унеможливлює цифрову оплату й змушує людей тримати готівку на випадок термінової евакуації;

Песимізм щодо майбутнього: індекс споживчих очікувань уперше з 2022 року опустився нижче за 100 пунктів, а схильність домогосподарств до класичних заощаджень у липні впала до найнижчого рівня з березня 2015 року;

Податковий тиск і перебої з паливом: зміни податкових правил стимулюють малий бізнес частіше приймати оплату банкнотами, що збільшує надходження паперових грошей у торговельних мережах.

Ситуація вже викликала стурбованість найбільшого кредитора країни — "Сбєрбанку", чиє керівництво назвало вимивання коштів з рахунків "одним із головних викликів для банківської системи". Лише за серпень відтік коштів через накопичення готівки створив дефіцит ліквідності в секторі на рівні 435 млрд рублів.

Нагадаємо, кожен другий російський банк зіткнувся з масовим відтоком вкладів. У липні 2026 року щонайменше 152 із 301 фінустанови РФ зафіксували скорочення залишків на строкових клієнтських рахунках через погіршення умов для збереження грошей.