Россияне обналичили рекордные $25 млрд на фоне тревоги из-за войны

Граждане Российской Федерации все активнее отказываются от безналичных расчетов и накапливают бумажные деньги на фоне приближающейся войны к их домам. За первые семь месяцев 2026 года объем наличных вне банковской системы подскочил на 2,1 триллиона рублей ($25 млрд), что стало рекордным темпом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным центробанка РФ, доля наличных денег в денежной массе прекратила многолетнее падение и начала стремительно расти. По состоянию на 1 августа общий объем наличных денег в обращении достиг 20,37 трлн рублей – это на 11,7% больше, чем в начале года. В то же время рост розничных депозитов во втором квартале замедлился более чем вдвое, тогда как темпы накопления наличных денег подскочили в пять раз.

Почему население забирает деньги из банков

Аналитики указывают, что речь идет не о классическом банковском коллапсе, а о формировании так называемых "сбережений на черный день". Россияне отказываются от двузначных процентных ставок по депозитам ради сохранения ликвидности под рукой по ряду практических причин:

Удары украинских дронов вглубь РФ: системные атаки беспилотников ведут к авариям в электросетях, отключению интернета и пожару на крупных логистических узлах и складах электронной коммерции. Это делает невозможным цифровую оплату и заставляет людей держать наличные деньги на случай срочной эвакуации;

Пессимизм по поводу будущего: индекс потребительских ожиданий впервые с 2022 года опустился ниже 100 пунктов, а склонность домохозяйств к классическим сбережениям в июле упала до самого низкого уровня с марта 2015 года;

Налоговое давление и перебои с топливом: изменения налоговых правил стимулируют малый бизнес чаще принимать оплату банкнотами, что увеличивает поступление бумажных денег в торговых сетях.

Ситуация уже вызвала обеспокоенность крупнейшего кредитора страны - Сбербанка, чье руководство назвало вымывание средств со счетов одним из главных вызовов для банковской системы. Только за август отток средств из-за накопления наличных денег создал дефицит ликвидности в секторе на уровне 435 млрд рублей.

Напомним, каждый второй российский банк столкнулся с массовым оттоком вкладов. В июле 2026 года по меньшей мере 152 из 301 финучреждения РФ зафиксировали сокращение остатков на срочных клиентских счетах из-за ухудшения условий сохранения денег.