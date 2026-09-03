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Казахстан подписал контракт на строительство первой АЭС

Казахстан подписал контракт на строительство первой атомной электростанции
Казахстан подписал контракт на строительство первой атомной электростанции. Фото: 365info.kz/

Казахстан заключил с российской стороной контракт на проектирование, поставку и строительство первой атомной электростанции.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Радио Азаттик.

Церемония подписания документа состоялась 3 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума в присутствии главы Агентства по атомной энергии.   Казахстана   Алмасадама Саткалиева и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

Участниками соглашения выступают "Казахстанские атомные электрические станции" и "Атомстройэкспорт", которая является дочерней структурой "Росатома".

В агентстве по атомной энергии Казахстана заявили, что проект переходит к "практическому этапу".

На строительство первой АЭС в Казахстане из бюджета предусмотрено более 818 млрд. тенге (около 1,7 млрд. долл.).

Первую АЭС планируют построить у поселка Улькен в Алматинской области на берегу озера Балхаш. В проект входят два энергоблока ВВЭР-1200.

Исследовательские работы на площадке приступили в августе прошлого года. Заливка первого бетона может начаться в 2029 году, а запуск станции ожидается в 2035-2036 годах.

Общая стоимость проекта составит 16,4 млрд. дол. На экспортный кредит России приходится 85% финансирования, а на вклад Казахстана – 15%.

В мае Россия подписала соглашение с Казахстаном о строительстве первой атомной электростанции в стране – Балхашской АЭС стоимостью около 16,5 млрд. дол.

Напомним, Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 г. в связи с развитием своих энергетических мощностей. В 2025 году на эту страну приходилось 60% экспорта электроэнергии из РФ.

Автор:
Светлана Манько

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