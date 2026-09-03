Казахстан підписав контракт на будівництво першої АЕС

Казахстан уклав із російською стороною контракт на проєктування, поставку і будівництво першої атомної електростанції.

Як пише Dilo, про це повідомляє Радіо Азаттик.

Зазначається, що церемонія підписання документа відбулася 3 вересня у Владивостоці на полях Східного економічного форуму в присутності голови Агентства з атомної енергії Казахстану Алмасадама Саткалієва та гендиректора "Росатома" Олексія Лихачова.

Учасниками угоди виступають "Казахстанські атомні електричні станції" та "Атомбудекспорт", яка є дочірньою структурою "Росатома".

В агентстві з атомної енергії Казахстану заявили, що проєкт переходить до "практичного етапу".

На будівництво першої АЕС у Казахстані з бюджету передбачено понад 818 млрд тенге (близько 1,7 млрд дол.).

Першу АЕС планують збудувати біля селища Улькен в Алматинській області на березі озера Балхаш. До проєкту входять два енергоблоки ВВЕР-1200.

Дослідницькі роботи на майданчику розпочали у серпні минулого року. Заливання першого бетону може розпочатися у 2029 році, а запуск станції очікується у 2035-2036 роках.

Загальна вартість проєкту становитиме 16,4 млрд дол. На експортний кредит Росії припадає 85% фінансування, а на внесок Казахстану - 15%.

У травні Росія підписала угоду з Казахстаном про будівництво першої атомної електростанції в країні – Балхашської АЕС вартістю близько 16,5 млрд дол.

Нагадаємо, Казахстан планує відмовитися від поставок електроенергії з Росії з 2027 року у зв'язку з розвитком своїх енергетичних потужностей. У 2025 році на цю країну припадало 60% експорту електроенергії з РФ.