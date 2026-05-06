Росія втратить одного з головних покупців електроенергії

лінії електропередач
Казахстан вирішив відмовитися від постачання електроенергії з Росії / Depositphotos

Казахстан планує відмовитися від поставок електроенергії з Росії з 2027 року у зв'язку з розвитком своїх енергетичних потужностей. У 2025 році на цю країну припадало 60% експорту електроенергії з РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

"Наприкінці цього року – на початку наступного введемо в експлуатацію всі наші планові [енергетичні] об'єкти, то ми у 2027 році, я думаю, взагалі не будемо закуповувати електроенергію з Росії", - заявив заступник міністра енергетики Казахстану Сунгат Єсімханов.

Втрачають ключового партнера

Раніше Казахстан відмовився від послуг російських компаній при будівництві ТЕЦ у Семеї, Кокшетау та Усть-Каменогорську. Об'єкт у Кокшетау влада країни вирішила побудувати своїми силами, а два інших проекти – у рамках казахстансько-сингапурського консорціуму за участю компанії "Самрук-Енерго". До цього передбачалося, що Росія надасть пільгове фінансування строком на 15 років для реалізації проєктів, вартість яких оцінювалася в $2,7 млрд.

Перед цим Казахстан переглянув схему будівництва третього енергоблоку на Екібастузькій ГРЕС-2 і відмовився від російських турбін та генераторів. Новим постачальником обладнання стала китайська компанія Harbin Electric International. У Міненерго країни зазначали, що ціна будівництва енергоблоку скоротилася з 650 млрд до менше ніж 400 млрд тенге, що дозволить заощадити близько 500 млн доларів.

Крім того, Казахстан віддав Китаю замість Росії контракти на будівництво двох АЕС.

Скільки електроенергії закуповували у РФ

Видання пише, що Казахстан входить до числа найбільших покупців електроенергії у Росії. У 2025 році на нього припало близько 60% від загального обсягу поставок.

За підсумками першого кварталу 2026 року російський постачальник електроенергії – енергохолдинг "Інтер РАО" – відзвітував про збільшення експорту електроенергії на 5,8% у річному вимірі – до 2,12 млрд кВт/год. Більша частина поставок припала на Казахстан і Грузію.

Нагадаємо, Росія припинила експорт нафти з Казахстану до Німеччини трубопроводом "Дружба" 1 травня. До цього постачання сировини відбувалося через відгалуження нафтопроводу, що проходить територією Польщі.

Автор:
Світлана Манько