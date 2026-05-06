Россия потеряет одного из главных покупателей электроэнергии

Казахстан намерен отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года в связи с развитием своих энергетических мощностей. В 2025 году на эту страну приходилось 60% экспорта электроэнергии из РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

"В конце этого года - в начале следующего введем в эксплуатацию все наши плановые [энергетические] объекты, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем закупать электроэнергию из России", - заявил замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

Теряют ключевого партнера

Ранее Казахстан отказался от услуг российских компаний при строительстве ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске. Объект в Кокшетау власти страны решили построить своими силами, а два других проекта – в рамках казахстанско-сингапурского консорциума с участием компании "Самрук-Энерго". До этого предполагалось, что Россия предоставит льготное финансирование сроком на 15 лет для реализации проектов, стоимость которых оценивалась в $2,7 млрд.

Перед этим Казахстан просмотрел схему строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и отказался от российских турбин и генераторов. Новым поставщиком оборудования стала китайская компания Harbin Electric International. В Минэнерго страны отмечали, что цена строительства энергоблока сократилась с 650 млрд до менее 400 млрд тенге, что позволит сэкономить около 500 млн долларов.

Кроме того, Казахстан отдал Китаю вместо России контракты на строительство двух АЭС.

Сколько электроэнергии закупали у РФ

Издание пишет, что Казахстан входит в число крупнейших покупателей электроэнергии в России. В 2025 году на него пришлось около 60% общего объема поставок.

По итогам первого квартала 2026 года российский поставщик электроэнергии – энергохолдинг "Интер РАО" – отчитался об увеличении экспорта электроэнергии на 5,8% в годовом исчислении – до 2,12 млрд кВт/ч. Большая часть поставок пришлась на Казахстан и Грузию.

Напомним, Россия прекратила экспорт нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" 1 мая. До этого поставки сырья происходили из-за ответвления нефтепровода, проходящего по территории Польши.