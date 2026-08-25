Один із казахстанських НПЗ віддаватиме до 70% виробленого пального на ринок Росії

Нафтопереробний завод "Конденсат" у Західно-Казахстанській області прийматиме російську нафту для перероблення та експортуватиме на ринок РФ до 70% виробленого бензину і дизельного пального.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву міністра енергетики Казахстану Ерлана Аккенженова, яку цитує видання "Курсив".

За словами урядовця, наразі досягнуто домовленості про те, що близько 30% нафтопродуктів залишатиметься для потреб внутрішнього ринку Казахстану, а весь інший обсяг транспортуватимуть до Російської Федерації. Точні обсяги залежатимуть від пропускної спроможності залізничного сполучення.

Логістика заводу та санкційні ризики

Підприємство "Конденсат" розташоване в місті Аксай неподалік від кордону з РФ. Завод не під'єднаний до магістральних нафтопроводів і родовищ, тому повністю залежить від постачання сировини та відвантаження готової продукції залізницею.

Міністр енергетики Казахстану зазначив, що власник заводу не перебуває під міжнародними санкціями, тому в уряді не вбачають обмежень для цієї співпраці. Постачання нафтопродуктів до РФ можуть розпочатися негайно, причому на підприємстві наразі тривають роботи з реконструкції для нарощування потужності.

Ситуація з пальним у Росії

Залучення переробних потужностей Казахстану свідчить про гострий дефіцит пального на внутрішньому ринку Росії. Внаслідок регулярного пошкодження російських нафтопереробних заводів українськими дронами держава-агресор також змушена імпортувати пальне з Туреччини, Індії та Марокко. Доставка цих обсягів відбувається обхідними шляхами через Мурманську область на півночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан пустить нафту в обхід Росії через зупинку термінала в Новоросійську. Казахстанське підприємство "Тенгізшевройл" вирішило експортувати нафту через грузинський порт Батумі.