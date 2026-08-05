Казахстан пустить нафту в обхід Росії через зупинку термінала в Новоросійську

Казахстанське підприємство “Тенгізшевройл” у серпні планує експортувати 100 тисяч тонн нафти через грузинський порт Батумі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Компанія змушена активно використовувати альтернативний маршрут на тлі перебоїв із постачанням через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у російському Новоросійську.

Аби утримати видобуток від подальшого падіння під час зупинки експорту через російську трубопровідну систему "Каспій", “Тенгізшевройл” задіяв дорожчі логістичні схеми. У липні, після тримісячної перерви, компанія вже відвантажила через Батумі близько 20 тисяч тонн сировини.

Транспортування здійснюється залізничними цистернами з родовища Тенгіз до грузинського порту, де сировину перевалюють на танкерні партії та відправляють Чорним морем у напрямку Туреччини.

Батумський нафтовий термінал належить казахстанській компанії "Казтрансойл". Його потужність становить 12 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік, а інфраструктура дозволяє приймати судна водотоннажністю до 140 тисяч тонн.

Крім нафти, Казахстан експортує через цей порт мазут та скраплений газ (СУГ) — у першому півріччі обсяг їхнього перевалювання сягнув 324,2 тисячі тонн.

Нагадаємо, найбільший російський маркетплейс Wildberries вирішив перенаправити товари для тривалого зберігання на склади в Казахстані, Узбекистані та Білорусі. Компанія вдалася до такого кроку, аби захистити майно від ударів безпілотників, які вже зруйнували понад 20% її логістичних потужностей.