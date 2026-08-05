Казахстан пустит нефть в обход России из-за остановки терминала в Новороссийске

Казахстанское предприятие "Тенгизшевройл" в августе планирует экспортировать 100 тысяч тонн нефти через грузинский порт Батуми.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Компания вынуждена активно использовать альтернативный маршрут на фоне перебоев со снабжением через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российском Новороссийске.

Чтобы удержать добычу от дальнейшего падения при остановке экспорта через российскую трубопроводную систему "Каспий", "Тенгизшевройл" задействовал более дорогие логистические схемы. В июле после трехмесячного перерыва компания уже отгрузила через Батуми около 20 тысяч тонн сырья.

Транспортировка осуществляется железнодорожными цистернами из месторождения Тенгиз в грузинский порт, где сырье переваливают на танкерные партии и отправляют по Черному морю в направлении Турции.

Батумский нефтяной терминал принадлежит казахстанской компании "Казтрансойл". Его мощность составляет 12 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год, а инфраструктура позволяет принимать суда водоизмещением до 140 тысяч тонн.

Кроме нефти, Казахстан экспортирует через этот порт мазут и сжиженный газ (СУГ) — в первом полугодии объем их перевалки достиг 324,2 тысяч тонн.

Напомним, крупнейший российский маркетплейс Wildberries решил перенаправить товары для длительного хранения на склады в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. Компания предприняла такой шаг, чтобы защитить имущество от ударов беспилотников, которые уже разрушили более 20% ее логистических мощностей.