Транспортная группа FESCO, один из крупнейших логистических операторов РФ, официально прекратила прием заявок на морские перевозки через акваторию Черного моря.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Причиной стало затопление контейнеровоза "Янина" вместимостью около 1000 контейнеров, которое произошло в ночь на 1 августа. По оценкам импортеров, черноморский маршрут для российской торговли практически закрыт.

Отслеживание графиков показывает, что количество рейсов крупных судов из Новороссийска в июле упало на 38% по сравнению с маем.

Наибольшее сокращение зафиксировано в сегменте танкеров – выходы сократились наполовину, тогда как количество зерновых балкеров уменьшилось на 46%.

Логисты отмечают, что заменить утраченную "Янину" операторам нечем, а само направление из-за постоянных атак стало абсолютно непредсказуемым по срокам.

Остановка черноморского коридора вынуждает российский импорт массово переориентироваться на дальние альтернативные маршруты. Эксперты прогнозируют повторение коллапса 2022 с многомесячными задержками в портах Дальнего Востока и на Транссибирской магистрали.

Перенаправление грузов в Санкт-Петербург осложнено блокировкой Ормузского пролива и угрозой дроновых атак, тогда как сухопутные железнодорожные и автомобильные пути не способны компенсировать утраченные морские объемы.

Ранее сообщалось, что главный государственный банк Кремля начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике.

Кроме того, удары по Wildberries спровоцировали новый кризис в банковской системе России. Масштабные пожары на складах создали долговые риски для финансового сектора более чем на 1,3 трлн рублей.