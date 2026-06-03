Главный государственный банк Кремля начинает массовые увольнения из-за проблем в экономике

Волна увольнений в крупных компаниях, затронувшая металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка — ключевого госбанка России, который имеет статус "госкорпорации развития", управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует национальные проекты Кремля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Как заявил на заседании комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики глава банка Игорь Шувалов, Внешэкономбанк в 2027 году сократит свой бюджет, а также уволит 15% сотрудников,

Причиной он назвал "кредитное охлаждение экономики". При этом доля проблемных активов в российском банковском секторе превысила 10%. Именно этот показатель считается порогом начала системного банковского кризиса .

"Мы уже приняли 10 дней назад приказ, мы начали... в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти на параметры бюджетирования 2027 года", - подчеркнул Шувалов.

По словам главы банка, сокращение расходов связано с директивами правительства, а в следующем году оно коснется дочерних структур финучреждения.

По оценкам Get Experts, в прошлом году 25% российских компаний провели сокращение сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. До 20% сотрудников уволил Сбербанк, еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил "Яндекс"; около 2 тысяч работников отправил на улицу "Камаз", в прошлом году получивший рекордный ущерб на 43 млрд рублей.

Внешэкономбанк, согласно отчетности, закончил прошлый год с прибылью – 89,4 млрд рублей. В течение года правительство влило в банк 407 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, что сделало банк крупнейшим единоличным получателем денег фонда.

Россия балансирует на грани рецессии

Сегодня Россия балансирует на грани рецессии. Министерство экономики РФ резко снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до критических 0,4%, а в первом квартале экономика вообще продемонстрировала сокращение впервые за три года.

В то же время, дефицит российского бюджета за первые четыре месяца года вырос до рекордных 5,9 триллиона рублей (2,5% ВВП), что на 50% превышает годовой план.

Российские члены правительства, Минфин и Центробанк открыто предупредили Путина, что расходы на войну стали неподъемными для государства. Дальнейшее финансирование армии чревато опасным ростом дефицита бюджета РФ.