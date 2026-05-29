В бюджете РФ возникла дыра на $28 млрд из-за роста расходов на войну

Расходы России на войну против Украины в 2026 году могут превысить утвержденный бюджет не менее чем на 2 трлн рублей, или около $28 млрд.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо министра финансов РФ Антона Силуанова.

По данным издания, в феврале российский Минфин оценил возможный перерасход на войну в 2 трлн рублей, но при "отрицательном сценарии" эта сумма может возрасти до 4 трлн рублей уже в этом году. Аналогичные превышения расходов прогнозируют и на 2027-2028 годы.

В документе Минфин РФ предложил заморозить часть невоенных расходов: 2,9 трлн рублей в 2026 году, 5,4 трлн рублей в 2027 году и 7,1 трлн рублей в 2028 году. Таким образом, Кремль пытается компенсировать стремительный рост расходов на оборону и безопасность.

В 2026 году Россия уже заложила на оборону и силовой блок 16,84 трлн рублей – это почти 40% федерального бюджета. Несмотря на это, за первые четыре месяца дефицит бюджета РФ достиг 5,9 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Financial Times отмечает, что это самый большой дефицит с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Дополнительное давление на бюджет создает замедление экономики. Министерство экономики РФ ухудшило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до 0,4%. На 2027 год прогнозируют рост всего на 1,4%.

Сам Силуанов признал необходимость пересмотра бюджета из-за "изменений макроэкономических условий" и необходимости направлять дополнительные ресурсы на приоритетные направления. Он также допустил новые сокращения издержек.

Отдельные российские чиновники уже открыто говорят об отрицательном влиянии войны на экономику. Депутат Госдумы Ренат Сулейманов заявил, что 40% бюджета, направленные на оборону и безопасность, ограничивают возможности инвестиций, социальных расходов и экономического развития.

По оценкам экспертов даже рост цен на нефть после обострения на Ближнем Востоке вряд ли позволит России полностью покрыть дополнительные расходы на войну.

Добавим, в марте доходы России от нефти и газа упали на 52% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года - до 520 млрд рублей ($6,4 млрд).