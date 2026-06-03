Головний державний банк Кремля розпочинає масові звільнення через проблеми в економіці

Хвиля звільнень у великих компаніях, яка торкнулася металургійних підприємств та автозаводів, докотилася до Внешэкономбанку — ключового держбанку Росії, який має статус "держкорпорації розвитку", управляє пенсійними накопиченнями 38 мільйонів громадян і фінансує національні проєкти Кремля.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Як заявив на засіданні комітету Ради Федерації з питань економічної політики голова банку Ігор Шувалов, Внешэкономбанк у 2027 році скоротить свій бюджету, а також звільнить 15% співробітників,

Причиною він назвав "кредитне охолодження економіки". При цьому частка проблемних активів у російському банківському секторі вже перевищила 10%. Саме цей показник вважається порогом початку системної банківської кризи.

"Ми вже прийняли 10 днів тому наказ, ми почали… цього разу ми скорочуємо 15%, скорочуємо бюджет своєї організації з тим, щоб вийти на параметри бюджетування 2027 року", — підкреслив Шувалов.

За словами голови банку, скорочення витрат пов'язане з директивами уряду, а наступного року воно торкнеться дочірніх структур фінустанови.

За оцінками Get Experts, минулого року 25% російських компаній провели скорочення співробітників через погіршення економічної ситуації. До 20% співробітників звільнив Сбербанк, ще 13 банків скоротили до 40% персоналу. 2026 року хвилю звільнень запустив "Яндекс"; близько 2 тисяч працівників відправив на вулицю "Камаз", який торік отримав рекордний збиток на 43 млрд рублів.

Внешэкономбанк, згідно зі звітністю, закінчив минулий рік із прибутком - 89,4 млрд рублів. Протягом року уряд влив у банк 407 млрд рублів із Фонду національного добробуту, що зробило банк найбільшим одноосібним одержувачем грошей фонду.

Росія балансує на межі рецесії

Сьогодні Росія балансує на межі рецесії. Міністерство економіки РФ різко знизило прогноз зростання ВВП на 2026 рік з 1,3% до критичних 0,4%, а в першому кварталі економіка взагалі продемонструвала скорочення вперше за три роки.

Водночас дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці року зріс до рекордних 5,9 трильйона рублів (2,5% ВВП), що на 50% перевищує річний план.

Російські урядовці, Мінфін та Центробанк відкрито попередили Путіна, що витрати на війну стали непідйомними для держави. Подальше фінансування армії загрожує небезпечним зростанням дефіциту бюджету РФ.