Один из казахстанских НПЗ будет отдавать до 70% производимого горючего на рынок России

Нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" в Западно-Казахстанской области будет принимать российскую нефть для переработки и экспортировать на рынок РФ до 70% производимого бензина и дизельного горючего.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра энергетики Казахстана Эрлана Аккенженова, которое цитирует издание "Курсив".

По словам чиновника, в настоящее время достигнута договоренность о том, что около 30% нефтепродуктов будут оставаться для нужд внутреннего рынка Казахстана, а весь остальной объем будут транспортироваться в Российскую Федерацию. Точные объемы будут зависеть от пропускной способности железнодорожного сообщения.

Логистика завода и санкционные риски

Предприятие "Конденсат" расположено в городе Аксай недалеко от границы с РФ. Завод не подключен к магистральным нефтепроводам и месторождениям, поэтому полностью зависит от поставки сырья и отгрузки готовой продукции по железной дороге.

Министр энергетики Казахстана отметил, что владелец завода не находится под международными санкциями, поэтому в правительстве не видят ограничений для этого сотрудничества. Поставки нефтепродуктов в РФ могут начаться немедленно, причем на предприятии продолжаются работы по реконструкции для наращивания мощности.

Ситуация с горючим в России

Привлечение перерабатывающих мощностей Казахстана свидетельствует об остром дефиците горючего на внутреннем рынке России. В результате регулярного повреждения российских нефтеперерабатывающих заводов украинскими дронами государство-агрессор также вынуждено импортировать топливо из Турции, Индии и Марокко. Доставка этих объемов производится обходными путями через Мурманская область на севере.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан пустит нефть в обход России из-за остановки терминала в Новороссийске. Казахстанское предприятие "Тенгизшевройл" решило экспортировать нефть через грузинский порт Батуми.