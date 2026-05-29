Росія побудує у Казахстані першу в країні АЕС: підписано угоду

Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв
Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв підписали угоду про будівництво АЕС у Казахстані. Фото: Sputnik / Санат Імангалієв

Росія підписала угоду з Казахстаном про будівництво першої атомної електростанції в країні – Балхашської АЕС вартістю близько 16,5 млрд дол.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Передбачається, що станція буде будуватися на російські кредитні кошти. З цією метою Астана та Москва також підписали угоду про надання російського експортного кредиту для фінансування будівництва АЕС. 

Щодо суми позики, то у квітні Агентство з атомної енергетики Казахстану повідомило, що Росія надасть країні кредит у розмірі близько 85% від вартості атомної електростанції, що становить 15 млрд доларів

Reuters нагадує, що Казахстан проголосував на референдумі 2024 року за будівництво атомної електростанції. Передбачається, що нову АЕС побудують у селі Улкен, яке розташоване на березі озера Балхаш на південному сході країни.

Видання The Moscow Times пише, що основний етап будівництва першої АЕС Казахстану, за словами очільника "Росатому" Олексія Ліхачова, може розпочатися вже у 2027 році.

Планується, що на новій АЕС буде два енергоблоки потужністю 1,2 гігавата, які планується ввести в експлуатацію в середині 2030-х років. Очільник "Росатому" додав, що ключове обладнання для нової АЕС вироблятиме Росія.

Нагадаємо, Казахстан планує відмовитися від поставок електроенергії з Росії з 2027 року у зв'язку з розвитком своїх енергетичних потужностей. У 2025 році на цю країну припадало 60% експорту електроенергії з РФ.

Автор:
Світлана Манько