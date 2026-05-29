Россия построит в Казахстане первую в стране АЭС: подписано соглашение

Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касим Жомарт Токаев подписали соглашение о строительстве АЭС в Казахстане. Фото: Sputnik/Санат Имангалиев

Россия подписала соглашение с Казахстаном о строительстве первой атомной электростанции в стране – Балхашской АЭС стоимостью около 16,5 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что станция будет строиться на российские кредитные средства. С этой целью Астана и Москва также подписали соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для финансирования строительства АЭС.

Что касается суммы займа, то в апреле Агентство по атомной энергетике Казахстана сообщило, что Россия предоставит стране кредит в размере около 85% от стоимости атомной электростанции, что составляет 15 млрд долларов.

Reuters напоминает, что Казахстан проголосовал на референдуме в 2024 году за строительство атомной электростанции. Предполагается, что новая АЭС будет построена в селе Улкен, расположенном на берегу озера Балхаш на юго-востоке страны.

Издание The Moscow Times пишет, что основной этап строительства первой АЭС Казахстана, по словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, может начаться уже в 2027 году.

Планируется, что на новой АЭС будет два энергоблока мощностью 1,2 гигаватта, которые планируется ввести в эксплуатацию в середине 2030-х годов. Глава "Росатома" добавил, что ключевое оборудование для новой АЭС будет производить Россия.

Напомним, Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 г. в связи с развитием своих энергетических мощностей. В 2025 году на эту страну приходилось 60% экспорта электроэнергии из РФ.

Автор:
Светлана Манько