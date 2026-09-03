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Масштабирование Delta: всего за месяц военные добавили в систему более 1700 новых фотопланов

система Delta, военный ВСУ
Delta получила более 1 700 новых ортофотопланов за июль / Минобороны

За июль 2026 года военные увеличили объем геопространственных данных в боевой системе Delta, добавив более 1700 новых ортофотопланов. Масштабирование цифровой карты позволяет ВСУ получать детализированные данные для планирования операций, выявления целей и оценки поражений.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Какие данные использует Delta

Delta объединяет спутниковые снимки, ортофотопланы и 3D модели местности. Спутниковые данные охватывают территорию Украины, в частности, временно оккупированные территории и Крым, а также территорию РФ.

Ортофотопланы создают с помощью разведывательных дронов. Они позволяют подробнее рассматривать отдельные участки и замечать изменения, которые сложно увидеть на спутниковых снимках.

3D модели учитывают рельеф и высоту объектов. Их, в частности, используют при планировании маршрутов наземных роботизированных комплексов.

Данные дополняют друг друга

Актуальные снимки используются для анализа местности перед операциями, обнаружения объектов, оценки результатов ударов и планирования перемещений.

Система также сообщает о появлении новых снимков избранных территорий. Это позволяет отслеживать изменения в зоне интереса.

Как отметили в Минобороны, чем больше ортофотопланов и 3D-моделей добавляют подразделения, тем больше актуальных данных становится доступно другим пользователям системы.

Следующий этап – масштабирование этого направления и увеличение количества геопространственных данных в Delta.

В прошлом году украинская боевая система Delta стала основной системой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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