Официально: боевая система Delta стала единственным инструментом для обмена данными в ВСУ

Министр обороны Денис Шмигаль подписал приказ о внедрении системы Delta стала единственным инструментом для обмена данными в ВСУ на всех уровнях сил обороны Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы оборонного ведомства.

Delta – это боевая цифровая экосистема, которая создает технологическое преимущество украинской армии: позволяет видеть поле боя в реальном времени, планировать операции и обмениваться информацией в рамках подразделения, бригады, группировки, а при необходимости – и с союзниками.

"DELTA успешно прошла проверку информационной безопасности и реальное испытание боем: во время обороны Киева в 2022 году, во время уничтожения Черноморского флота противника, освобождения острова Змеиный и деоккупации Херсона", – заявил Денис Шмигаль.

Delta как единственный источник обмена данными

Теперь она станет единственным источником для обмена данными, ведь работает повсюду – с ноутбука, планшета, телефона, ее используют командиры всех уровней.

Ежедневно система поддерживает поражение более 2000 враждебных целей, а за год — это более полумиллиона верифицированных пораженных и поврежденных целей.

Искусственный интеллект у Delta

Delta постоянно обновляется. В частности, в систему добавилась платформа искусственного интеллекта. Это позволяет автоматически обнаруживать вражескую технику в режиме онлайн.

"Использование Delta продолжает масштабироваться, также разрабатываются новые модули. Это массивное цифровое оружие в арсенале нашей армии. Войска, которое постоянно осовременивается и получает технологическое преимущество над врагом", - подчеркнул министр обороны.

Что такое система Delta

Delta — это комплекс военных решений, ежедневно помогающий уничтожать вражеские объекты. В систему входят мобильное приложение, военный мессенджер, защищенный стриминг с поля боя, цифровая карта, инструменты для планирования операций и интеграция с другими системами.

Благодаря разработке Центра инноваций Минобороны военные могут планировать операции, обмениваться информацией о расположении противника в безопасной среде.

Система создана по стандартам НАТО и позволяет в реальном времени обмениваться данными с партнерами.

Поскольку Украина широко использует беспилотники, Минобороны работает над их интеграцией в Delta, что позволит более эффективно планировать применение дронов в зависимости от типа целей.

Напомним, боевая система Delta успешно прошла проверку информационной безопасности, подтвердив соответствие ее комплексной системы защиты информации (КСЗИ) установленным требованиям.