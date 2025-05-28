Первый этап подготовки инструкторов DELTA завершен: 18 инструкторов получили сертификаты.

Завершен шестидневный курс подготовки первого набора инструкторов для работы с боевой системой DELTA. В результате 18 военнослужащих получили официальные сертификаты, подтверждающие их готовность эффективно применять современные информационные технологии в боевых условиях.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Завершена подготовка инструкторов

Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны вместе с командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ при поддержке общественной организации "Аэроразведка" организовали учебный процесс и сертификацию инструкторов по работе с боевой системой DELTA.

Обучение проходило по специально разработанной программе, ориентированной на нужды Сухопутных войск, с акцентом на сочетание теоретических знаний и практическое применение системы DELTA.

Главная цель программы – повысить профессиональное мастерство инструкторов в использовании современных информационных технологий для ведения боевых действий.

Сухопутные войска стали первыми среди Вооруженных сил Украины, с которыми было начато такое сотрудничество. Введение этой программы является частью стратегического курса ВСУ по модернизации и повышению боевой эффективности в современных условиях.

В будущем планируется расширить программу на все учебные центры и высшие учебные заведения Сил безопасности и обороны Украины.

Что такое система DELTA

DELTA — это комплекс военных решений, ежедневно помогающий уничтожать вражеские объекты. В систему входят мобильное приложение, военный мессенджер, защищенный стриминг с поля боя, цифровая карта, инструменты для планирования операций и интеграция с другими системами.

Благодаря разработке Центра инноваций Минобороны военные могут планировать операции, обмениваться информацией о расположении противника в безопасной среде.

Система создана по стандартам НАТО и позволяет в реальном времени обмениваться данными с партнерами.

Поскольку Украина широко использует беспилотники, Минобороны работает над их интеграцией в DELTA, что позволит более эффективно планировать применение дронов в зависимости от типа целей.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.