Перший етап підготовки інструкторів DELTA завершено: 18 інструкторів отримали сертифікати

Завершено шестиденний курс підготовки першого набору інструкторів для роботи з бойовою системою DELTA. В результаті 18 військовослужбовців отримали офіційні сертифікати, що підтверджують їхню готовність ефективно застосовувати сучасні інформаційні технології в бойових умовах.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Завершено підготовку інструкторів

Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони разом із командуванням підготовки Сухопутних військ ЗСУ за підтримки громадської організації "Аеророзвідка" організували навчальний процес та сертифікацію інструкторів для роботи з бойовою системою DELTA.

Навчання проходило за спеціально розробленою програмою, орієнтованою на потреби Сухопутних військ, з акцентом на поєднання теоретичних знань та практичного застосування системи DELTA.

Головна мета програми – підвищити професійну майстерність інструкторів у використанні сучасних інформаційних технологій для ведення бойових дій.

Сухопутні війська стали першими серед Збройних сил України, з якими було започатковано таку співпрацю. Запровадження цієї програми є частиною стратегічного курсу ЗСУ на модернізацію та підвищення бойової ефективності у сучасних умовах.

У майбутньому планується розширити програму на всі навчальні центри та військові вищі навчальні заклади Сил безпеки та оборони України.

Що таке система DELTA

DELTA — це комплекс військових рішень, який щодня допомагає знищувати ворожі об’єкти. До системи входять мобільний застосунок, військовий месенджер, захищений стрімінг з поля бою, цифрова карта, інструменти для планування операцій та інтеграція з іншими системами.

Завдяки розробці Центру інновацій Міноборони військові можуть планувати операції, обмінюватися інформацією про розташування противника у безпечному середовищі.

Система створена за стандартами НАТО і дозволяє в реальному часі обмінюватися даними з партнерами.

Оскільки Україна широко використовує безпілотники, Міноборони працює над їх інтеграцією в DELTA, що дозволить ефективніше планувати застосування дронів залежно від типу цілей.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.