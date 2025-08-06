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Офіційно: бойова система Delta стала єдиним інструментом для обміну даними у ЗСУ

Бойова система Delta
Бойова система Delta впроваджена на всіх рівнях ЗСУ / Міноборони

Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи Delta на всіх рівнях Сил оборони України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника оборонного відомства.

Delta – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками.

"Delta успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона", – заявив Денис Шмигаль.

Delta як єдине джерело обміну даними

Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди — з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів.

Щодня система підтримує ураження більше 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей.

Штучний інтелект у Delta

Delta постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту. Це дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.

"Використання Delta продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом", - наголосив міністр оборони.

Що таке система Delta

Delta — це комплекс військових рішень, який щодня допомагає знищувати ворожі об’єкти. До системи входять мобільний застосунок, військовий месенджер, захищений стрімінг з поля бою, цифрова карта, інструменти для планування операцій та інтеграція з іншими системами.

Завдяки розробці Центру інновацій Міноборони військові можуть планувати операції, обмінюватися інформацією про розташування противника у безпечному середовищі.

Система створена за стандартами НАТО і дозволяє в реальному часі обмінюватися даними з партнерами.

Оскільки Україна широко використовує безпілотники, Міноборони працює над їх інтеграцією в Delta, що дозволить ефективніше планувати застосування дронів залежно від типу цілей.

Нагадаємо, бойова система Delta успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки, підтвердивши відповідність її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам.

Автор:
Тетяна Бесараб