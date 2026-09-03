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Масштабування Delta: лише за місяць військові додали до системи понад 1700 нових фотопланів

система Delta, військовий ЗСУ
Delta отримала понад 1 700 нових ортофотопланів за липен / Міноборони

За липень 2026 року військові збільшили обсяг геопросторових даних у бойовій системі  Delta, додавши понад 1 700 нових ортофотопланів. Масштабування цифрової мапи дозволяє ЗСУ отримувати деталізовані дані для планування операцій, виявлення цілей та оцінки уражень.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Які дані використовує  Delta

 Delta об'єднує супутникові знімки, ортофотоплани та 3D-моделі місцевості. Супутникові дані охоплюють територію України, зокрема тимчасово окуповані території та Крим, а також територію РФ.

Ортофотоплани створюють за допомогою розвідувальних дронів. Вони дають змогу детальніше розглядати окремі ділянки та помічати зміни, які складно побачити на супутникових знімках.

3D-моделі враховують рельєф і висоту об'єктів. Їх, зокрема, використовують під час планування маршрутів наземних роботизованих комплексів.

Дані доповнюють одне одного

Актуальні знімки використовують для аналізу місцевості перед операціями, виявлення об'єктів, оцінки результатів ударів і планування переміщень.

Система також повідомляє про появу нових знімків обраних територій. Це дає змогу відстежувати зміни в зоні інтересу.

Як зазначили в Міноборони, чим більше ортофотопланів і 3D-моделей додають підрозділи, тим більше актуальних даних стає доступно іншим користувачам системи.

Наступний етап — масштабування цього напрямку та збільшення кількості геопросторових даних у  Delta.

Нагадаємо, торік українська бойова система Delta стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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