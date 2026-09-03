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Квадроциклы для ВСУ больше не будут облагать НДС, акцизом и пошлиной

Верховная Рада
Совет освободил от налогов импорт квадроциклов для ВСУ

Верховная Рада 3 сентября приняла законопроекты, освобождающие от НДС, акциза и ввозной пошлины импорт и поставку квадроциклов и мотовездеходов для нужд сил безопасности и обороны. Льготы также распространяются на комплектующие для производства дронов, средств РЭБ, оружия и боеприпасов.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Налоговые льготы для фронта

Парламент поддержал законопроекты №15463-1 и №15464-1 во время заседания 3 сентября. Документы сначала проголосовали за основу, а сразу после этого – во втором чтении и в целом.

За законопроект №15463-1 проголосовал 271 народный депутат, за №15464-1 — 272. Никакого голоса против или "воздержался" по обоим документам не было.

Какие товары освобождают от налогов

Законопроекты предусматривают освобождение от НДС, акцизного налога и ввозной пошлины операций по импорту и поставке квадроциклов и мотовездеходов по товарным позициям 8703 и 8704 УКТВЭД.

Льгота будет действовать, если такая техника поставляется для нужд сил безопасности и обороны, ВСУ, правоохранительных органов или исполнителей государственных оборонных контрактов.

Льготы распространят на производство дронов и РЭБ

Документы также уточняют правила применения налоговых и таможенных льгот при импорте комплектующих и других товаров, необходимых для производства разведывательных систем, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, оружия и боеприпасов.

Одним из условий является безвозмездная передача производимой продукции конечным получателям.

Кроме того, от НДС освобождаются операции по снабжению оружием и боеприпасами на таможенной территории Украины по оборонным контрактам.

Льготы не будут зависеть от источника финансирования

Как отмечено в пояснительных записках, изменения должны устранить разногласия в применении льгот, в частности, когда оборонные закупки финансируются не непосредственно из государственного бюджета, а за счет международной военной или технической помощи или партнерских программ.

Ожидается, что новые правила обеспечат единый подход к таможенному оформлению товаров оборонного назначения и помогут эффективно использовать средства при закупке техники для фронта.

Напомним, в августе 2026 года в специальный фонд государственного бюджета поступило почти 16,8 миллиарда гривен военного сбора. Всего за два последних месяца – июль и август – сумма достигла 34,7 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько

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