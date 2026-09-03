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Квадроцикли для ЗСУ більше не оподатковуватимуть ПДВ, акцизом і митом

Верховна Рада
Рада звільнила від податків імпорт квадроциклів для ЗСУ

Верховна Рада 3 вересня ухвалила законопроєкти, які звільняють від ПДВ, акцизу та ввізного мита імпорт і постачання квадроциклів та мотовсюдиходів для потреб сил безпеки й оборони. Пільги також поширюються на комплектуючі для виробництва дронів, засобів РЕБ, зброї та боєприпасів.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Податкові пільги для фронту

Парламент підтримав законопроєкти №15463-1 та №15464-1 під час засідання 3 вересня. Документи спочатку проголосували за основу, а одразу після цього - у другому читанні та в цілому.

За законопроєкт №15463-1 проголосував 271 народний депутат, за №15464-1 — 272. Жодного голосу проти або "утримався" за обома документами не було.

Які товари звільняють від податків

Законопроєкти передбачають звільнення від ПДВ, акцизного податку та ввізного мита операцій з імпорту і постачання квадроциклів та мотовсюдиходів за товарними позиціями 8703 та 8704 УКТЗЕД.

Пільга діятиме, якщо така техніка постачається для потреб сил безпеки й оборони, ЗСУ, правоохоронних органів або виконавців державних оборонних контрактів.

Пільги поширять на виробництво дронів і РЕБ

Документи також уточнюють правила застосування податкових і митних пільг під час імпорту комплектуючих та інших товарів, необхідних для власного виробництва розвідувальних систем, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, зброї та боєприпасів.

Однією з умов є безоплатна передача виготовленої продукції кінцевим отримувачам.

Крім того, від ПДВ звільняються операції з постачання зброї та боєприпасів на митній території України за оборонними контрактами.

Пільги не залежатимуть від джерела фінансування

Як зазначено у пояснювальних записках, зміни мають усунути розбіжності у застосуванні пільг, зокрема у випадках, коли оборонні закупівлі фінансуються не безпосередньо з державного бюджету, а за рахунок міжнародної військової чи технічної допомоги або партнерських програм.

Очікується, що нові правила забезпечать єдиний підхід до митного оформлення товарів оборонного призначення та допоможуть ефективніше використовувати кошти під час закупівлі техніки для фронту.

Нагадаємо, у серпні 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло майже 16,8 мільярда гривень військового збору. Загалом за два останні місяці - липень та серпень - сума сягнула 34,7 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько

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