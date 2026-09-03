Цены на дизель в США почти побили рекорд 2022: что будет с горючим и рынками

Розничные цены на дизельное топливо в США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года, превысив пиковые показатели начала войны с Ираном.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость горючего выросла до 5,783 доллара за галлон. Это лишь несколько ниже абсолютного исторического рекорда в 5,816 доллара, зафиксированного в ходе энергетического кризиса июня 2022 года.

Глобальный дефицит

Стремительное подорожание горючего вызвано несколькими факторами: обострением конфликта на Ближнем Востоке, ограничением судоходства через Ормузский пролив, а также систематическими ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за атак Киева Москва была вынуждена полностью запретить экспорт дизеля, что изъяло с международного рынка около 10% мировых поставок.

Ситуацию усугубляют исторически самые низкие запасы топлива в США, особенно на Восточном побережье. Это критически важно, учитывая, что сентябрь знаменует начало периода пикового спроса на это топливо.

Политическое давление на Трампа

Дизельное горючее является ключевым элементом транспорта, сельского хозяйства и промышленности, поэтому его удорожание формирует новую волну инфляции и становится лидером роста в сырьевом индексе Bloomberg.

Ценовой кризис создает серьезные политические хлопоты для президента Дональда Трампа накануне промежуточных выборов. Белый дом уже требует от американских НПЗ срочно увеличить внутреннее производство.

Мировые инвесторы уже готовятся к возможности повышения ставок Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией. Глава Кевин Уорш предупредил, что темпы роста цен существенно не замедляются, и сказал, что политики должны быть уверены, что это так, иначе центральному банку "есть над чем работать".

Ранее сообщалось, что запасы дизельного топлива в США упали до самого низкого сезонного уровня за весь период наблюдений. На фоне приближающегося отопительного и сельскохозяйственного сезонов это может подтолкнуть цены вверх.