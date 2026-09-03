Безопасность полетов под угрозой: Международная организация гражданской авиации обновляет правила

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обновляет рекомендации по оценке рисков и мер безопасности для гражданских полетов над зонами вооруженных конфликтов и вблизи них. В организации отмечают, что из-за современных военных технологий угрозы для авиации растут.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации.

Рост угроз для гражданской авиации

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) отмечает рост рисков для гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов. Воздушные суда могут стать целями военных атак или попасть под перекрестный огонь.

В организации отмечают, что авиакомпании могут оперативно менять маршруты и адаптировать работу к условиям конфликтов. В то же время, такая гибкость не устраняет базовых угроз для безопасности полетов.

Ситуацию усложняет использование современных военных технологий. Среди основных угроз ИКАО называет дальнобойное оружие, беспилотники, современные системы противовоздушной обороны и радиочастотное подавление сигналов глобальных навигационных спутниковых систем.

ИКАО обновляет рекомендации по полетам в зонах конфликтов

Организация пересматривает рекомендации для государств-членов по мерам безопасности и оценке рисков во время полетов гражданских самолетов над зонами вооруженных конфликтов и вблизи них.

Цель – усовершенствовать подходы к оценке угроз со стороны государственных органов, авиакомпаний и поставщиков аэронавигационных услуг.

ИКАО также призывает страны оперативнее обмениваться информацией о потенциальных угрозах, усилить механизмы оценки рисков и улучшить координацию между военными и гражданскими структурами. Это должно снизить риск ошибочной идентификации гражданского самолета как военной цели.

Организация призвала все государства-члены усилить меры по защите воздушных судов от рисков, связанных с зонами вооруженных конфликтов.

Что предшествовало

В вечернем обращении 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что из-за украинского ответа на российскую агрессию полеты над территорией РФ будут становиться все более опасными. Президент призвал авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка учитывать новые риски, относящиеся к активности украинских беспилотников в российском небе.

Глава государства предупредил, что война, развязанная Россией, фактически приводит к постепенному закрытию ее воздушного пространства для гражданской авиации.

"Русское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо... В небе России закончились безопасные моменты", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова при необходимости временно приостановить удары по отдельным направлениям, если это будет способствовать дипломатическим переговорам и дальнейшему продвижению мирного процесса.

Из-за этого акции российского "Аэрофлота" стремительно обрушились на Московской бирже.

Также после предупреждения Зеленского о закрытии неба над Россией турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву.