UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

+0,15

EUR

51,64

+0,11

Наличный курс:

USD

44,83

44,71

EUR

52,05

51,84

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Безопасность полетов под угрозой: Международная организация гражданской авиации обновляет правила

Boeing
ИКАО обновляет оценку рисков для гражданских самолетов / Depositphotos

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обновляет рекомендации по оценке рисков и мер безопасности для гражданских полетов над зонами вооруженных конфликтов и вблизи них. В организации отмечают, что из-за современных военных технологий угрозы для авиации растут.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации.

Рост угроз для гражданской авиации

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) отмечает рост рисков для гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов. Воздушные суда могут стать целями военных атак или попасть под перекрестный огонь.

В организации отмечают, что авиакомпании могут оперативно менять маршруты и адаптировать работу к условиям конфликтов. В то же время, такая гибкость не устраняет базовых угроз для безопасности полетов.

Ситуацию усложняет использование современных военных технологий. Среди основных угроз ИКАО называет дальнобойное оружие, беспилотники, современные системы противовоздушной обороны и радиочастотное подавление сигналов глобальных навигационных спутниковых систем.

ИКАО обновляет рекомендации по полетам в зонах конфликтов

Организация пересматривает рекомендации для государств-членов по мерам безопасности и оценке рисков во время полетов гражданских самолетов над зонами вооруженных конфликтов и вблизи них.

Цель – усовершенствовать подходы к оценке угроз со стороны государственных органов, авиакомпаний и поставщиков аэронавигационных услуг.

ИКАО также призывает страны оперативнее обмениваться информацией о потенциальных угрозах, усилить механизмы оценки рисков и улучшить координацию между военными и гражданскими структурами. Это должно снизить риск ошибочной идентификации гражданского самолета как военной цели.

Организация призвала все государства-члены усилить меры по защите воздушных судов от рисков, связанных с зонами вооруженных конфликтов.

Что предшествовало

В вечернем обращении 1 сентября Владимир   Зеленский заявил, что из-за украинского ответа на российскую агрессию полеты над территорией РФ будут становиться все более опасными. Президент призвал авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка учитывать новые риски, относящиеся к активности украинских беспилотников в российском небе.

Глава государства предупредил, что   война, развязанная Россией, фактически приводит к постепенному закрытию ее воздушного пространства для гражданской авиации.

"Русское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо... В небе России закончились безопасные моменты", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что   Украина готова при необходимости временно приостановить удары по отдельным направлениям, если это будет способствовать дипломатическим переговорам и дальнейшему продвижению мирного процесса.

Из-за этого акции российского "Аэрофлота" стремительно обрушились на Московской бирже.

Также после предупреждения Зеленского о закрытии неба над Россией турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности