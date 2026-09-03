Безпека польотів під загрозою: Міжнародна організація цивільної авіації оновлює правила

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) оновлює рекомендації щодо оцінки ризиків і заходів безпеки для цивільних польотів над зонами збройних конфліктів та поблизу них. В організації наголошують, що через сучасні військові технології загрози для авіації зростають.

Як пише Dilo, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті організації.

Зростання загроз для цивільної авіації

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) констатує зростання ризиків для цивільних літаків у районах збройних конфліктів. Повітряні судна можуть стати цілями військових атак або потрапити під перехресний вогонь.

В організації зазначають, що авіакомпанії можуть оперативно змінювати маршрути та адаптувати роботу до умов конфліктів. Водночас така гнучкість не усуває базових загроз для безпеки польотів.

Ситуацію ускладнює використання сучасних військових технологій. Серед основних загроз ІКАО називає далекобійну зброю, безпілотники, сучасні системи протиповітряної оборони та засоби радіочастотного придушення сигналів глобальних навігаційних супутникових систем.

ІКАО оновлює рекомендації для польотів у зонах конфліктів

Організація переглядає рекомендації для держав-членів щодо заходів безпеки та оцінки ризиків під час польотів цивільних літаків над зонами збройних конфліктів і поблизу них.

Мета — вдосконалити підходи до оцінки загроз з боку державних органів, авіакомпаній та постачальників аеронавігаційних послуг.

ІКАО також закликає країни оперативніше обмінюватися інформацією про потенційні загрози, посилити механізми оцінки ризиків і покращити координацію між військовими та цивільними структурами. Це має зменшити ризик помилкової ідентифікації цивільного літака як військової цілі.

Організація закликала всі держави-члени посилити заходи із захисту цивільних повітряних суден від ризиків, пов’язаних із зонами збройних конфліктів.

Що передувало

У вечірньому зверненні 1 вересня Володимир Зеленський заявив, що через українську відповідь на російську агресію польоти над територією РФ ставатимуть дедалі небезпечнішими. Президент закликав авіакомпанії, страховиків та інших учасників авіаційного ринку враховувати нові ризики, пов’язані з активністю українських безпілотників у російському небі.

Глава держави попередив, що війна, розв’язана Росією, фактично призводить до поступового закриття її повітряного простору для цивільної авіації.

"Російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв'язана Росією, закриває її небо... У небі Росії закінчились безпечні моменти", – підкреслив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова за потреби тимчасово призупинити удари на окремих напрямках, якщо це сприятиме дипломатичним переговорам і подальшому просуванню мирного процесу.

Через це акції російського "Аерофлоту" стрімко обвалилися на Московській біржі.

Також після попередження Зеленського про закриття неба над Росією турецькі авіакомпанії почали скасовувати рейси до Москви.