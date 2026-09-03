Закрите небо над РФ: аеропорти у Москві не працюють другу ніч поспіль після заяв Зеленського

Аеропорти Внуково та Шереметьєво в Москві другу ніч поспіль тимчасово призупинили прийом і відправлення літаків.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Про запровадження тимчасових обмежень на прийом і випуск повітряних суден Росавіація повідомила в середу, 2 вересня.

Напередодні обмеження діяли одразу в трьох московських аеропортах. За даними Flightradar24, у Шереметьєво скасували 21 рейс, ще 235 затримали. У Внуково було скасовано 22 рейси та затримано 94.

Причиною нових обмежень стали, зокрема, заяви української влади щодо ризиків для цивільної авіації. Як пише Reuters із посиланням на лист міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Миколи Калашника, Київ вважає необхідним максимально знизити ризик можливих трагедій і закликає ICAO сприяти запровадженню заборони на польоти в російському повітряному просторі.

У відповідь Росавіація опублікувала NOTAM, у якому заявила, що всі документи, оприлюднені Україною щодо повітряного простору Росії, нібито не мають юридичної сили та суперечать Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

При цьому в Росавіації запевнили, що російський авіатранспорт та наземна інфраструктура продовжують працювати у штатному режимі, приймаючи та відправляючи рейси, зокрема літаків іноземних авіакомпаній.

Що передувало

У вечірньому зверненні 1 вересня Володимир Зеленський заявив, що через українську відповідь на російську агресію польоти над територією РФ ставатимуть дедалі небезпечнішими. Президент закликав авіакомпанії, страховиків та інших учасників авіаційного ринку враховувати нові ризики, пов’язані з активністю українських безпілотників у російському небі.

Глава держави попередив, що війна, розв’язана Росією, фактично призводить до поступового закриття її повітряного простору для цивільної авіації.

"Російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв'язана Росією, закриває її небо... У небі Росії закінчились безпечні моменти", – підкреслив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова за потреби тимчасово призупинити удари на окремих напрямках, якщо це сприятиме дипломатичним переговорам і подальшому просуванню мирного процесу.

Через це акції російського "Аерофлоту" стрімко обвалилися на Московській біржі.

Також після попередження Зеленського про закриття неба над Росією турецькі авіакомпанії почали скасовувати рейси до Москви.