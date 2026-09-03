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Закрытое небо над РФ: аэропорты в Москве не работают вторую ночь после заявлений Зеленского

аэропорт Внуково
Московские аэропорты закрыли вторую ночь подряд / Depositphotos

Аэропорты Внуково и Шереметьево в Москве вторую ночь подряд временно приостановили прием и отправку самолетов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

О введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов Росавиация сообщила в среду, 2 сентября.

В преддверии ограничения действовали сразу в трех московских аэропортах. По данным Flightradar24, в Шереметьево упразднили 21 рейс, еще 235 задержали. Во Внуково было отменено 22 рейса и задержано 94 рейса.

Причиной новых ограничений стали, в частности, заявления украинской власти о рисках гражданской авиации. Как пишет Reuters со ссылкой на письмо министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Николая Калашника, Киев считает необходимым максимально снизить риск возможных трагедий и призывает ICAO содействовать введению запрета на полеты в российском воздушном пространстве.

В ответ Росавиация опубликовала NOTAM, в котором заявила, что все документы, обнародованные Украиной по поводу воздушного пространства России, якобы не имеют юридической силы и противоречат Конвенции о международной гражданской авиации.

При этом в Росавиации заверили, что российский авиатранспорт и наземная инфраструктура продолжают работать в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы, в том числе самолеты иностранных авиакомпаний.

Что предшествовало

В вечернем обращении 1 сентября Владимир   Зеленский заявил, что из-за украинского ответа на российскую агрессию   полеты над территорией РФ будут становиться все более опасными .   Президент призвал авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка учитывать новые риски, относящиеся к активности украинских беспилотников в российском небе.

Глава государства предупредил, что   война, развязанная Россией, фактически приводит к постепенному закрытию ее воздушного пространства для гражданской авиации.

"Русское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо... В небе России закончились безопасные моменты", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что   Украина готова при необходимости временно приостановить удары по отдельным направлениям, если это будет способствовать дипломатическим переговорам и дальнейшему продвижению мирного процесса.

Из-за этого   акции российского "Аэрофлота"   стремительно обрушились на Московской бирже.

Также после предупреждения Зеленского о закрытии неба над Россией турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву.

Автор:
Светлана Манько

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