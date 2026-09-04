70 объектов недвижимости и автопарк: Фонд госимущества продает "Хлебную базу" под Харьковом

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизационный онлайн-аукцион единый имущественный комплекс государственного предприятия "Хлебная база № 85", расположенный в Харьковской области.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на объявление "Прозрачно.Продажи".

Основным видом деятельности этого объекта есть складское хозяйство.

Состав имущественного комплекса

В состав единого имущественного комплекса входит 70 объектов недвижимости и сооружений разного назначения. Кроме того, будущий владелец вместе с недвижимостью получит 10 транспортных средств, находящихся на балансе предприятия.

В то же время земельные участки, на которых расположен имущественный комплекс, не входят в предмет купли-продажи.

После оформления права собственности новый инвестор должен будет самостоятельно урегулировать вопросы землепользования согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Условия и даты проведения аукциона

Начальная стоимость объекта приватизации составляет 24,95 млн. грн. без учета НДС. Минимальный шаг повышения цены в ходе торгов установлен на уровне 249,5 тыс. грн.

Онлайн-аукцион по продаже предприятия намечен на 10 сентября 2026 года.

Подать свои ценовые предложения для участия в торгах потенциальные покупатели могут до 20.00 9 сентября 2026 года.

Напомним, единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Хлебная база №77" в Одесской области нашел покупателя по результатам приватизационного онлайн-аукциона. Победная ставка составила 5,725 млн. грн., что в 2,35 раза превышает первоначальную стоимость актива.