RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Готівковий курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,15

51,92

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

70 об'єктів нерухомості та автопарк: Фонд держмайна продає "Хлібну базу" під Харковом

хлібна база
Під Харковом виставили на приватизацію "Хлібну базу № 85"/Прозоро.Продажі

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизаційний онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства “Хлібна база № 85”, розташований у Харківській області.

Про це пише пише Dilo, з посиланням на оголошення "Прозоро.Продажі”.

Основним видом діяльності цього об'єкта є складське господарство.

Склад майнового комплексу 

До складу єдиного майнового комплексу входить 70 об'єктів нерухомості та споруд різного призначання. Крім того, майбутній власник разом із нерухомістю отримає 10 транспортних засобів, які знаходяться на балансі підприємства.

Водночас земельні ділянки, на яких розташований майновий комплекс, не входять до предмета купівлі-продажу.

Після оформлення права власності новий інвестор повинен буде самостійно врегулювати питання землекористування згідно з вимогами чинного законодавства України.

Умови та дати проведення аукціону

Початкова вартість об'єкта приватизації становить 24,95 млн грн без урахування ПДВ. Мінімальний крок підвищення ціни під час торгів встановлено на рівні 249,5 тис. грн.

Онлайн-аукціон з продажу підприємства заплановано на 10 вересня 2026 року.

Подати свої цінові пропозиції для участі в торгах потенційні покупці можуть до 20:00 9 вересня 2026 року.

Фото 2 — 70 об'єктів нерухомості та автопарк: Фонд держмайна продає "Хлібну базу" під Харковом
Фото 3 — 70 об'єктів нерухомості та автопарк: Фонд держмайна продає "Хлібну базу" під Харковом

Нагадаємо, єдиний майновий комплекс державного підприємства "Хлібна база №77" в Одеській області знайшов покупця за результатами приватизаційного онлайн-аукціону. Переможна ставка становила 5,725 млн грн, що у 2,35 раза перевищує початкову вартість активу.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності