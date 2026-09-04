70 об'єктів нерухомості та автопарк: Фонд держмайна продає "Хлібну базу" під Харковом

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизаційний онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства “Хлібна база № 85”, розташований у Харківській області.

Про це пише пише Dilo, з посиланням на оголошення "Прозоро.Продажі”.

Основним видом діяльності цього об'єкта є складське господарство.

Склад майнового комплексу

До складу єдиного майнового комплексу входить 70 об'єктів нерухомості та споруд різного призначання. Крім того, майбутній власник разом із нерухомістю отримає 10 транспортних засобів, які знаходяться на балансі підприємства.

Водночас земельні ділянки, на яких розташований майновий комплекс, не входять до предмета купівлі-продажу.

Після оформлення права власності новий інвестор повинен буде самостійно врегулювати питання землекористування згідно з вимогами чинного законодавства України.

Умови та дати проведення аукціону

Початкова вартість об'єкта приватизації становить 24,95 млн грн без урахування ПДВ. Мінімальний крок підвищення ціни під час торгів встановлено на рівні 249,5 тис. грн.

Онлайн-аукціон з продажу підприємства заплановано на 10 вересня 2026 року.

Подати свої цінові пропозиції для участі в торгах потенційні покупці можуть до 20:00 9 вересня 2026 року.

Нагадаємо, єдиний майновий комплекс державного підприємства "Хлібна база №77" в Одеській області знайшов покупця за результатами приватизаційного онлайн-аукціону. Переможна ставка становила 5,725 млн грн, що у 2,35 раза перевищує початкову вартість активу.