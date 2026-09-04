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Однокомнатные квартиры в Украине: как изменились цены и предложение продажи и аренды в 2026 году

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В большинстве городов количество объявлений за год сократилось. / Freepik

В большинстве городов количество предложений сократилось как в сегменте продаж, так и в долгосрочной аренде. В то же время, рынки отдельных городов демонстрируют другую динамику. В частности, в Черновцах количество объявлений выросло в обоих сегментах. В Киеве, Виннице, Луцке и Ивано-Франковске предложение квартир для долгосрочной аренды увеличилось на фоне сокращения количества объектов на продажу.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Продажа однокомнатных квартир: где предложение сократилось больше всего

Черновцы стали единственным среди проанализированных городов, где за год количество объявлений о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке выросло. В июле 2026 года предложение здесь было на 5% больше, чем в июле 2025-го.

В других городах зафиксирован спад. Самое существенное предложение сократилось в Тернополе – на 42%. В Хмельницком и Черкассах количество объявлений уменьшилось на 41%.

Еще на 35% сократилось предложение в Виннице, Ровно и Ужгороде. В Житомире спад составил 34%, в Запорожье – 33%, в Кропивницком – 31%, в Сумах – 29%.

В Днепре и Херсоне количество объявлений уменьшилось на 28%, в Николаеве – на 24%. На 18% меньше предложений зафиксировано в Львове, Киеве и Чернигове.

В Луцке количество однокомнатных квартир на продажу сократилось на 14%, в Полтаве – на 10%, в Ивано-Франковске – на 7%, а в Харькове – на 4%.

Наименьшая отрицательная динамика – в Одессе, где количество объявлений уменьшилось всего на 2%.

Таким образом, вторичный рынок однокомнатных квартир за год продемонстрировал преимущественно сокращение предложения. При этом разница между городами существенная: от минус 2% в Одессе до более 40% в Тернополе, Хмельницком и Черкассах.

Долгосрочная аренда: в пяти городах предложение выросло

На рынке долгосрочной аренды динамика несколько отличается. Если на вторичном рынке продаж положительные изменения зафиксированы только в Черновцах, то в аренде количество объявлений выросло сразу в пяти городах.

Больше всего предложение увеличилось в Луцке – на 23%. В Черновцах прирост составил 10%, в Киеве – 6%, в Виннице – 4%, а в Ивано-Франковске – 3%.

В то же время в большинстве городов количество объявлений о долгосрочной аренде сократилось. Наибольшее падение зафиксировано в Хмельницком – на 48%. В Ужгороде предложение уменьшилось на 43%, в Ровно – на 34%, в Житомире – на 33%, в Запорожье – на 31%.

В Харькове и Кропивницком количество объявлений сократилось на 29% в каждом городе. В Николаеве спад составил 28%, в Черкассах и Днепре – по 26%.

На 24% уменьшилось предложение в Сумах, на 18% – в Тернополе, на 15% – во Львове.

Меньшие изменения зафиксированы в Чернигове (-11%), Херсоне (-8%), Полтаве (-4%) и Одессе (-3%).

Продажа и аренда: где тенденции совпадают

В большинстве городов ситуация на рынках продаж и долгосрочной аренды развивается в одном направлении: количество предложений сокращается в обоих сегментах.

Наиболее похожая динамика наблюдается в Киеве: минус 35% объявлений о продаже и минус 34% в аренде. В Житомире показатели составляют -34% -33% соответственно, в Запорожье  -33% и -31%, в Кропивницком  -31% и -29%.

В Хмельницком предложение на продажу сократилось на 41%, а в аренде – на 48%. В Ужгороде показатели составляют -35% и -43% соответственно. В Днепре количество объявлений уменьшилось на 28% в продаже и на 26% в аренде, во Львове – на 18% и 15%.

В то же время в нескольких городах динамика двух сегментов противоположна. В Киеве количество однокомнатных квартир на продажу сократилось на 18%, тогда как предложение долгосрочной аренды выросло на 6%. В Виннице показатели -35% и +4%, в Луцке  -14% и +23%, а в Ивано-Франковске  -7% и +3%.

Отдельно стоит отметить Черновцы – единственный город, где предложение однокомнатных квартир увеличилось сразу в обоих сегментах: на 5% на вторичном рынке продаж и на 10% в долгосрочной аренде.

В Одессе изменения были минимальными: за год количество предложений на продажу сократилось на 2%, а в долгосрочной аренде – на 3%.

Что означает сокращение предложения

В целом за год рынок однокомнатных квартир в большинстве проанализированных городов продемонстрировал сокращение количества активных объявлений. Во многих городах эта тенденция одновременно наблюдается и на вторичном рынке продаж, и в сегменте долгосрочной аренды.

В то же время, само количество активных объявлений не является прямым показателем спроса. На нее могут влиять разные факторы: активность собственников, скорость продажи или сдачи объектов, локальный спрос, миграционные процессы и общая ситуация на конкретном рынке.

Поэтому уменьшение количества предложений не обязательно означает падение спроса, равно как его рост не свидетельствует автоматически об его усилении. В то же время, динамика объявлений показывает, насколько по-разному меняются локальные рынки недвижимости в разных городах Украины.

Напомним, в августе 2026 года более половины всегопредложения долгосрочной аренды в Одессе сосредоточено в Приморском районе. Наибольшим спросом пользуются 1- и 2-комнатные квартиры, а цены за год выросли почти во всех сегментах.

Автор:
Ярослава Тюпка

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