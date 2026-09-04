Однокімнатні квартири в Україні: як змінилися ціни та пропозиція продажу й оренди у 2026 році

У більшості міст кількість пропозицій скоротилася як у сегменті продажу, так і в довгостроковій оренді. Водночас ринки окремих міст демонструють іншу динаміку. Зокрема, у Чернівцях кількість оголошень зросла в обох сегментах. А в Києві, Вінниці, Луцьку та Івано-Франківську пропозиція квартир для довгострокової оренди збільшилася на тлі скорочення кількості об'єктів на продаж.

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Продаж однокімнатних квартир: де пропозиція скоротилася найбільше

Чернівці стали єдиним серед проаналізованих міст, де за рік кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку зросла. У липні 2026 року пропозиція тут була на 5% більшою, ніж у липні 2025-го.

В інших містах зафіксовано спад. Найсуттєвіше пропозиція скоротилася в Тернополі – на 42%. У Хмельницькому та Черкасах кількість оголошень зменшилася на 41%.

Ще на 35% скоротилася пропозиція у Вінниці, Рівному та Ужгороді. У Житомирі спад становив 34%, у Запоріжжі – 33%, у Кропивницькому – 31%, у Сумах – 29%.

У Дніпрі та Херсоні кількість оголошень зменшилася на 28%, у Миколаєві – на 24%. На 18% менше пропозицій зафіксовано у Львові, Києві та Чернігові.

У Луцьку кількість однокімнатних квартир на продаж скоротилася на 14%, у Полтаві – на 10%, в Івано-Франківську – на 7%, а в Харкові – на 4%.

Найменша негативна динаміка – в Одесі, де кількість оголошень зменшилася лише на 2%.

Таким чином, вторинний ринок однокімнатних квартир за рік продемонстрував переважно скорочення пропозиції. При цьому різниця між містами є суттєвою: від мінус 2% в Одесі до понад 40% у Тернополі, Хмельницькому та Черкасах.

Довгострокова оренда: у п'яти містах пропозиція зросла

На ринку довгострокової оренди динаміка дещо відрізняється. Якщо на вторинному ринку продажу позитивні зміни зафіксовані лише в Чернівцях, то в оренді кількість оголошень зросла одразу у п'яти містах.

Найбільше пропозиція збільшилася в Луцьку – на 23%. У Чернівцях приріст становив 10%, у Києві – 6%, у Вінниці – 4%, а в Івано-Франківську – 3%.

Водночас у більшості міст кількість оголошень про довгострокову оренду скоротилася. Найбільше падіння зафіксовано у Хмельницькому – на 48%. В Ужгороді пропозиція зменшилася на 43%, у Рівному – на 34%, у Житомирі – на 33%, у Запоріжжі – на 31%.

У Харкові та Кропивницькому кількість оголошень скоротилася на 29% у кожному місті. У Миколаєві спад становив 28%, у Черкасах та Дніпрі – по 26%.

На 24% зменшилася пропозиція в Сумах, на 18% – у Тернополі, на 15% – у Львові.

Менші зміни зафіксовані в Чернігові (-11%), Херсоні (-8%), Полтаві (-4%) та Одесі (-3%).

Продаж і оренда: де тенденції збігаються

У більшості міст ситуація на ринках продажу та довгострокової оренди розвивається в одному напрямку: кількість пропозицій скорочується в обох сегментах.

Найбільш схожа динаміка спостерігається у Рівному: мінус 35% оголошень про продаж і мінус 34% в оренді. У Житомирі показники становлять -34% та -33% відповідно, у Запоріжжі – -33% та -31%, у Кропивницькому – -31% та -29%.

У Хмельницькому пропозиція на продаж скоротилася на 41%, а в оренді – на 48%. В Ужгороді показники становлять -35% та -43% відповідно. У Дніпрі кількість оголошень зменшилася на 28% у продажу та на 26% в оренді, у Львові – на 18% та 15%.

Водночас у кількох містах динаміка двох сегментів є протилежною. У Києві кількість однокімнатних квартир на продаж скоротилася на 18%, тоді як пропозиція довгострокової оренди зросла на 6%. У Вінниці показники становлять -35% та +4%, у Луцьку – -14% та +23%, а в Івано-Франківську – -7% та +3%.

Окремо варто відзначити Чернівці – єдине місто, де пропозиція однокімнатних квартир збільшилася одразу в обох сегментах: на 5% на вторинному ринку продажу та на 10% у довгостроковій оренді.

В Одесі зміни були мінімальними: за рік кількість пропозицій на продаж скоротилася на 2%, а в довгостроковій оренді – на 3%.

Що означає скорочення пропозиції

Загалом за рік ринок однокімнатних квартир у більшості проаналізованих міст продемонстрував скорочення кількості активних оголошень. У багатьох містах ця тенденція одночасно спостерігається і на вторинному ринку продажу, і в сегменті довгострокової оренди.

Водночас сама кількість активних оголошень не є прямим показником попиту. На неї можуть впливати різні фактори: активність власників, швидкість продажу або здачі об'єктів, локальний попит, міграційні процеси та загальна ситуація на конкретному ринку.

Тому зменшення кількості пропозицій не обов'язково означає падіння попиту, так само як її зростання не свідчить автоматично про його посилення. Водночас динаміка оголошень показує, наскільки по-різному змінюються локальні ринки нерухомості в різних містах України.

Нагадаємо, у серпні 2026 року понад половина всієї пропозиції довготривалої оренди в Одесі зосереджена у Приморському районі. Найбільший попит мають 1- та 2-кімнатні квартири, а ціни за рік зросли майже в усіх сегментах.