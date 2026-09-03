Оренда житла в Одесі подорожчала: ціни та попит у 2026 році

У серпні 2026 року понад половина всієї пропозиції довготривалої оренди в Одесі зосереджена у Приморському районі. Найбільший попит мають 1- та 2-кімнатні квартири, а ціни за рік зросли майже в усіх сегментах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Літо 2026 року не принесло здешевлення довготривалої оренди в Одесі. Навпаки, порівняно із серпнем минулого року середня вартість житла зросла практично в усіх основних сегментах. Водночас ринок поповнився новими пропозиціями, а найбільший інтерес орендарів традиційно припав на квартири з однією та двома кімнатами.

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував ситуацію на ринку довготривалої оренди Одеси у серпні 2026 року та порівняв показники з аналогічним періодом 2025-го.

Приморський район – понад половина всіх пропозицій

Головним центром ринку оренди Одеси залишається Приморський район. У серпні на нього припадало 53% усіх пропозицій житла в довготривалу оренду.

За рік вибір об'єктів тут суттєво розширився: кількість пропозицій зросла на 48%.

Ще помітніша динаміка спостерігається в окремих мікрорайонах. Найбільше за рік пропозиція збільшилася в Аркадії (59%), Містечку Котовського (48%) та у Слобідці (41%).

Основу ринку формують невеликі та середні квартири. 54% усіх пропозицій – однокімнатне житло, ще 31% – двокімнатні квартири. В окремих районах частка 1-кімнатних помешкань перевищує половину всієї пропозиції.

Що шукають орендарі

Структура попиту загалом відповідає пропозиції, однак інтерес до двокімнатного житла майже зрівнявся з попитом на однокімнатні квартири.

У серпні 2026 року 47% інтересу орендарів припадало на 1-кімнатні квартири, а 44% – на 2-кімнатні.

Таким чином, майже весь попит на ринку зосереджений саме у цих двох категоріях.

Натомість будинки та таунхауси залишаються значно менш масовим сегментом: їхня частка в структурі інтересу орендарів становила лише 2%.

Скільки коштує оренда квартири в Одесі

За рік орендні ставки в Одесі зросли в усіх ключових сегментах, хоча темпи подорожчання відрізняються.

Станом на кінець серпня середня вартість довготривалої оренди становила:Найбільше подорожчали приватні будинки та однокімнатні квартири. Водночас ціна двокімнатного житла за рік змінилася мінімально – лише на 1%.

Приморський район залишається найдорожчим

За рівнем орендних ставок Приморський район суттєво випереджає інші частини Одеси.

У серпні середня ціна тут становила:

18,4 тис. грн/міс. – за 1-кімнатну квартиру;

25,4 тис. грн/міс. – за 2-кімнатну;

39,4 тис. грн/міс. – за 3-кімнатну.

В інших районах міста оренда в середньому обходиться у 1,5-2 рази дешевше.

Втім, саме Приморський район залишається одним із найпривабливіших для орендарів, що пояснює його домінування і в структурі пропозиції.

Де оренда подорожчала найбільше

Якщо Приморський район лідирує за абсолютною вартістю житла, то за темпами зростання цін перше місце посідає Хаджибейський район.

За рік оренда тут подорожчала на 38-78%, залежно від кількості кімнат.

Це одна з найбільш помітних змін на ринку Одеси за останній рік і свідчення того, що зростання орендних ставок відбувається не лише в традиційно дорогих центральних локаціях.

Аркадія – найдорожча однокімнатна квартира

Серед мікрорайонів найвищі ціни на 1-кімнатне житло зафіксовані в найбільш популярних локаціях Одеси.

Найдорожчою залишається Аркадія, де середня оренда однокімнатної квартири становить 26,1 тис. грн на місяць.

Далі йдуть:

Великий Фонтан – 18,2 тис. грн/міс.;

Центр – 15,1 тис. грн/міс.

При цьому Аркадія одночасно демонструє і значне збільшення пропозиції: за рік кількість доступних об'єктів тут зросла на 59%.

Що відбувається з ринком оренди Одеси

Дані серпня показують подвійний тренд: пропозиція на ринку зростає, але разом із нею продовжують підвищуватися й ціни.

Найбільш затребуваними залишаються 1- та 2-кімнатні квартири, які разом формують 91% інтересу орендарів. Водночас найбільша частина пропозиції зосереджена у Приморському районі, де й зафіксовані одні з найвищих цін у місті.

Отже, влітку 2026 року ринок довготривалої оренди Одеси залишається активним: орендарі переважно шукають компактні квартири, власники збільшують кількість пропозицій, а середня вартість житла продовжує зростати.

Нагадаємо, Ribas Hotels Group придбала готель на Кароліно-Бугазькій косі в Одеській області та вкладає близько 150 млн грн у його реконструкцію. Компанія розраховує завершити роботи та відкрити об’єкт до літнього сезону 2027 року.